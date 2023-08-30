Названа стоимость поминутной оплаты парковки в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года

Власти Петербурга установили тариф для поминутной оплаты парковки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 1 сентября заработает поминутная оплата парковки. Она начинается с первой минуты второго часа. Для каждого вида транспортных средств предусмотрели свой тариф. Так, для владельцев мотоциклов и скутеров (категории А и М) минута будет обходиться в 0,65 рубля, для легковушек (категория В) - 1,67 рубля, а для остальных транспортных средств - 3,3 рубля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Сергей Дрегваль.

- Данные тарифы поминутной оплаты парковки установили для центральной части города. Инициатива реализуется по поручению губернатора Александра Беглова для большего удобства петербургских автомобилистов, - отметил вице-губернатор.

Напомним, что при оплате через паркомат, кассу кредитной организации или банкомат услуга будет доступна с оплатой первого часа размещения автомобиля, и продлить сессию в этом случае нельзя. Но если деньги вносятся через смс или мобильное приложение, то каждая минута оплачивается только со второго часа стоянки.

Также отметим, что зона парковки становится платной ежедневно с 08:00 до 20:00. При этом стоимость часа также зависит от категории транспорта. Например, владельцам легковушек нужно за час платить 100 рублей. При этом для жителей каждого из районов, где есть платные парковки, предусмотрены парковочные разрешения по льготной стоимости.