Сбер привезёт сим-карты в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Получить сим-карту теперь можно у выездных менеджеров Сбера в Москве и Санкт-Петербурге. Выездной сотрудник банка приедет к клиенту в удобное время и место, оформит электронный договор об оказании услуг и поможет пополнить баланс — весь процесс займёт всего пару минут. Раньше сделать все это можно было только в офисах банка. На данный момент клиентам доступны сим-карты оператора СберМобайл.

Оформить заявку на доставку сим-карты можно на сайте оператора, после чего клиенту с номера 900 позвонит сотрудник Сбера, чтобы уточнить время и место встречи.

Выездной сервис Сбера – это команда квалифицированных сотрудники банка, которые предоставляют широкий набор сервисов: оформляют потребительские, ипотечные или образовательные кредиты, вклады, страховки, консультируют по продуктам банка, привозят кредитные и дебетовые (в том числе зарплатные) карты и так далее.

За 8 месяцев 2023 года услугами выездного сервиса Сбера в Москве воспользовались 290 тыс.человек, в Санкт-Петербурге — 56 тыс.

СберМобайл — провайдер цифровых и телекоммуникационных решений от Сбера для человека, бизнеса и государства. Реклама.