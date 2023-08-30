В Петербурге начали останавливать самокатчиков-нарушителей ПДД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этой весной самокатам и другим средствам индивидуальной мобильности официально присвоили статус транспорта. А в Петербурге подобных участников движения к концу августа насчитали порядка 37 тысяч, которые с начала сезона совершили более 14 миллионов поездок. Пилотов, пренебрегающих ПДД, в Северной столице начали штрафовать, чтобы обезопасить других водителей и их транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Нельзя ездить на самокате вдвоем, по узкому тротуару, пересекать, не спешившись, «зебру», а также бросать кикшеринг в черте города. С пойманными накануне нарушителями инспекторы провели профилактические беседы, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, в Петербурге уже определили максимальную скорость движения, спецзоны, где транспорту нужно замедлиться, парковаться, а где ездить вообще запрещено. Нарушителям к концу августа сегодня выписали более двух миллионов предупреждений за нарушение правил пользования маломобильным транспортом, выставили более 2,5 тысячи штрафов. Семь тысяч пользователей, совершивших грубые нарушения, и вовсе заблокировали.