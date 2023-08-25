Профессия нотариус: Не так просто как кажется

Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Видимым аспектом деятельности нотариуса является «прием граждан», на который, как представляется, тратится не так уж много времени. Однако видимая часть работы нотариуса минимальна по сравнению с той, что остается «за кадром». Эта тихая и, казалось бы, незаметная работа составляет основу любой работы нотариуса.

Сама по себе стадия заключения сделки может длиться недолго, но это своего рода кульминация. Вся основная работа проходит до того момента, когда стороны пришли за нотариальным удостоверением. Во время подготовки к сделке нотариус выполняет целый ряд действий, о которых граждане не знают, говорит член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

Приведем пример: к нотариусу обращаются за удостоверением сделки по отчуждению имущества. Первым делом он устанавливает личность посетителя, устанавливает его волю, предупреждает о ее последствиях. Затем проверяет, нет ли препятствий для совершения нотариального действия, требует необходимые сведения и документы от сторон и компетентных органов. После анализа полученной информации составляется проект договора, который впоследствии удостоверяется. Сделки бывают разные как по «типу», так и по уровню сложности, поэтому подготовительная часть иногда занимает значительное время.

Основная задача нотариуса обеспечение бесспорности отношений между сторонами с целью стабилизации гражданского оборота. Это так называемое предупредительное правосудие, говорит Иван Соколов.

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