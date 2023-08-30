Трагедией завершились поиски без вести пропавшей 21-летней петербурженки. Фото: «ЛизаАлерт»

Трагедией завершились поиски без вести пропавшей несколько дней назад 21-летней девушки. Надежда исчезла 27 августа: ушла из дома и обратно не вернулась. К ее поискам оперативно подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Петербурга «ЛизаАлерт». Они распространили ориентировки на местную жительницу и начали проверять все свидетельства. Но от гибели девушку, как сообщил источник spb.kp.ru, это не спасло.

– На проспекте Авиатора Балтики специалисты обнаружили труп молодой девушки. Правоохранители задержали молодого человека и продолжают работать на месте происшествия, – рассказал источник spb.kp.ru.

Труп без вести пропавшей 21-летней девушки нашли на проспекте Авиатора Балтики в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Маячок «Online» на ее странице в социальных сетях также горел последний раз три дня назад. Тогда обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились к волонтерам «ЛизаАлерт». На ориентировках на пропавшую был указан рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы. В день исчезновения петербурженка была одета в черную накидку, белую футболку, темные шорты, черные кроссовки с белой подошвой. С собой она прихватила маленькую черную сумку. Особой приметой погибшей стала татуировка в виде цветка на шее.

Все обстоятельства и причины происшествия предстоит выяснить правоохранителям.