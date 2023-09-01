От улиток до собак: Более пяти тысяч животных примут участие в «Зоошоу» 2 и 3 сентября в Петербурге

"Зоошоу" возвращается в Петербург. Фото: предоставлено организатором

Более 5000 животных от собак до улиток, кинологические виды спорта, международный конкурс грумеров, фестиваль приютов, праздник грызунов, товары для питомцев, море добра и позитива – все это ждет посетителей и участников долгожданного «Зоошоу» в Экспофоруме 2 и 3 сентября.

«Зоошоу» – это более 2000 собак, более 800 кошек, большая экспозиция рептилий «Мир динозавров», выставка «Праздник грызунов», выставка хорьков «Пушистые проказники», декоративные сельскохозяйственные животные, насекомые, бабочки, увлекательные мастер-классы, развлечения для детей и полностью pet-friendly-мероприятие для вас и вашего домашнего любимца.

Около двух тысяч собак будет на шоу. Фото: предоставлено организатором

Особенностью осенней выставки станет международный конкурс грумеров, который соберет ярчайших представителей этой незаурядной профессии. Грумеры покажут свое мастерство в течение двух дней выставки.

Гостям мероприятия представят рекламно-познавательную выставку кошек и собак «Зоопланета – ищу друга», на которой презентуют породистых щенков и котят и дадут консультации по уходу за ними.

Основная миссия «Зоошоу» – его социальная направленность, именно поэтому лозунг выставки – «Творить добро и помогать – это просто!». Традиционный Фестиваль приютов «Путь домой» поможет попавшим в беду животным найти новых любящих хозяев. Волонтёры проекта обучат ответственному отношению к животным и расскажут всё об особенностях их содержания. Каждый желающий сможет оказать помощь питомцам из приютов.

На шоу будет конкурс грумеров. Фото: предоставлено организатором

На «Зоошоу» вы окунетесь в мир многообразия домашних питомцев, познакомитесь с огромным количеством всевозможных пород собак, кошек, птиц, рептилий, грызунов, насекомых и узнаете массу новой информации, сможете выбрать себе домашнего любимца.

Дата проведения: 2 - 3 сентября 2023 г. с 10.00 до 18.00 ч.

Место проведения: Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «Экспофорум», павильон F.

В дни проведения мероприятия от метро «Московская» до Экспофорума ходят бесплатные автобусы-шаттлы. Все подробности на официальном сайте проекта.

Проезд пассажиров с животным разрешен при соблюдении правил перевозки животных.