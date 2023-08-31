Число офисов ЕИРЦ в Петербурге, где можно пополнить проездные билеты, увеличилось до 21

Петербуржцы смогут пополнять проездные карты в 21 офисе ЕИРЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Петербурга станет удобнее пополнять проездные билеты на общественный транспорт. Теперь это можно сделать в 21 клиентском офисе ЕИРЦ СПб, хотя ранее услуга была доступна только в отдаленных от метро районах. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Так, пополнить проездные билеты можно в двух центрах Калининского, трех в Красногвардейского, четырех в Красносельского и пяти в Приморского районов. Также услуга доступна центрах в Кировском, Кронштадтском, Курортном, Колпинском, Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах. Список адресов можно посмотреть на официальном сайте ЕИРЦ СПб.

- Пополнение ресурса производится на бесконтактные электронные пластиковые карты БЭПК «Подорожник», Единая карта Петербуржца, Единый именной билет учащегося, БСК учащегося, БСК «Курс», действующий до получения БСК с фото, БСК Единый именной льготный билет, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что пополнить проездные билеты также можно в кассах метрополитена или в аппаратах электронных носителей, которые находятся в вестибюле метро. А также можно настроить отложенное пополнение в кассах и устройствах самообслуживания отделений Сбербанка.