Неизвестный бросил муляж противопехотной гранаты в окно петербуржцу

Неизвестный кинул муляж гранаты с угрозами в окно петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер 29 августа у жителя дома на Земском переулке в Петербурге не задался. Он зашел на кухню и под столом увидел противопехотную гранату. Как оказалось, кто-то подбросил ее через открытое окно. Мужчина вызвал правоохранителей. К счастью, боеприпас оказался муляжом. Об этом рассказал spb.kp.ru источник.

Вероятно, злоумышленник был сильно на что-то обижен на хозяина квартиры, так как прикрепил к снаряду записку с предупреждением.

- Еще жалоба - и будет настоящий бах! - говорится в записке.

Кстати, правоохранителям из-за находки пришлось эвакуировать из дома жильцов двух квартир. Впрочем, их скоро вернули, так как граната оказалась не опасной. Теперь полицейским предстоит выяснить, кто подбросил боеприпас в окно петербуржцу, а также что повлияло на такое его решение. По предварительным данным, конфликт между соседями мог произойти из-за жалоб на шум от ремонта в неположенное время.