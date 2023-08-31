Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с инновационной системой охлаждения двигателя начали тестировать в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге автобусы от Минского автомобильного завода то и дело попадали в неприятные ситуации. Одни дымились, а другие и вовсе загорались. Оказалось, что во всем виновата сама конструкция транспорта. Из-за этого в начале августа с маршрутной сети Северной столицы убрали 137 автобусов, а после доработки их снова вернули на улицы города. Сейчас же в городе на Неве начали тестировать Volgabus 527004 с инновационной системой охлаждения двигателя. Она позволяет полностью убрать риски возгорания транспорта. Об этом рассказали в ГУП «Пассажиравтотранс».

Особенность этого автобуса в том, что в нем используется несколько электровентиляторов, а не обычные с гидроприводом как в его горящих собратьях. Это позволяет охлаждать двигатель во всех температурных режимах.

Такая система позволит ликвидировать риски возгорания автобуса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Принципиальное отличие этого автобуса в другой системе привода вентиляции. Переход на электропривод вентиляторов позволяет полностью ликвидировать возможность возгорания, - отметил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Тестировать 12-метровый низкопольный Volgabus будут в течение трех месяцев. Если транспорт достойно пройдет проверку, то в 2024 году таких автобусов в Петербурге станет больше.