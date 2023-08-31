«Ждем заморозки и всплеск тепла»: Какой будет погода в начале осени в Петербурге

1 сентября зонты на линейку лучше взять - после 12 может быть дождь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На пресс-конференции в «Интерфаксе» главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги летнего сезона и поделился прогнозами на 1 сентября и начало осени. Уже сейчас, по словам специалиста, к Петербургу подходит атмосферный фронт: сегодня вечером могут быть ливни грозы, сильный ветер и даже град. Особенно – в Ленобласти.

- Но утром, надеемся, все же он уйдет с нашей территории. Во время школьных линеек, в 9-10- утра, в Петербурге должно быть без осадков. Но с 12 часов погода начнет портиться – все-таки циклон уже стоит над Балтикой, - предупредил синоптик. – Возможны кратковременные дожди и грозы. Но в течение дня будет тепло: около 23 градусов.

По словам синоптика, первые 10 дней сентября тоже будут теплыми. Температура даже выше нормы – днем около 18-20 градусов. Во второй же половине месяца станет прохладнее. Даже заморозки, скорее всего, будут. В третьей декаде сентябре ночью температура воздуха будет опускаться до -3 градусов. Но между всем этим ожидается еще и всплеск тепла.

- Что касается бабьего лета, то чтобы его ощутить, надо сначала немного замерзнуть, - объясняет Колесов. – А после похолодания уже должен прийти антициклон: теплая и сухая погода, на 4-5 дней. Но у нас бабье лето по традиции может сдвинуться и до середины октября.

Дожди, говорит эксперт, тоже будут. Лето было засушливое, но в сентябре природа должна «сжалиться» и «смочить» город и область. Может, еще и грибы успеем пособирать.

КСТАТИ

По оценке синоптика, август был хороший, но без рекордов. Один день всего был жарким – 7 августа. До 32,8 градусов температура поднялась. Средняя же температура – 20,0. Для сравнения: в прошлом, рекордном, году было 20, 6 – а это даже выше, чем в жарком 2010. Зато по сумме ночных температур этот август достиг максимума – 502,3 часа за весь период наблюдений. В самую теплую ночь температура была 23,6. В целом, июнь по температуре был выше нормы, июль ниже, а август – снова выше, примерно на 2,5 градуса.