Lendoc Film Festival объявил победителей двух конкурсов - игрового и неигрового

Церемония закрытия IV Международного кинофестиваля «Lendoc Film Festival» прошла 29 августа на Открытой киностудии «Ледок». Фото: предоставлено «Ледок»

Кинофестиваль «Лендок», основанный одноименной киностудией, существует с 2020 года. Но именно в 2023-м проект вышел на новый уровень, впервые объявив международный конкурс. В Петербург пришло свыше 200 заявок из 12 стран. В итоге к участию были приглашены 24 картины: 14 неигровых и 10 игровых.

Церемония закрытия IV Международного кинофестиваля «Lendoc Film Festival» прошла 29 августа на Открытой киностудии «Ледок». Победителями стали фильмы «Один маленький ночной секрет» Натальи Мещаниновой в Игровой категории и «Vad’d’a. Мытарства» Никиты Добрынина в Неигровой.

В торжественной церемонии награждения приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Наталия Астахова, генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрий Михно, директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов, члены жюри фестиваля: кинодраматург, Заслуженный деятель Казахстана Бекбулат Шекеров, Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер Али Хамраев, российская актриса театра и кино Татьяна Колганова, член гильдии кинорежиссеров России Сергей Карандашов, режиссер из Азербайджана Фариз Ахмедов, вице-президент Гильдии неигрового кино и ТВ России Евгений Григорьев, режиссер Юлия Бобкова.

Помимо конкурсных кинопоказов на фестивале были организованы и проведены 8 мастер-классов и 3 круглых стола. С 25 по 29 августа на 5 площадках фестиваля прошли более 40 киносеансов, в том числе специальная программа «Лендок.Панорама» - фильмы из Ирана, Индии, Аргентины, США и России. Мастер-класс Александра Сокурова собрал почти 300 человек. Всего за 5 дней фестиваля мероприятие посетили более 7000 гостей.

Открывая церемонию награждения, депутат ЗакСа Наталия Астахова поделилась впечатлениями:

- Я уверена, что фильмы фестивальной программы заставили зрителей по-новому взглянуть на мир, убедиться, что мы в этом мире можем многое, даже можем изменить существование уже укоренных вещей. Посмотрев картину «Легенда о самбо», я понимаю, что он не столько о самбо, а о духе человеческом, о русской душе, которая никогда не готова предать. Фильм затронул струны моей души. Теперь я надеюсь, что многие фильмы, показанные на фестивале, выйдут в прокат и будут показаны широкому зрителю.

ПОБЕДИТЕЛИ IVМЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯКИНО РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ«LENDOCFILMFESTIVAL»

Игровой конкурс:

Приз за лучший игровой фильм - «Один маленький ночной секрет», режиссёр Наталия Мещанинова, Россия

Лучшая мужская роль - Сейдулла Молдаханов, фильм «Степь», Республика Казахстан

Лучшая женская роль - Айсенам Юсупова, фильм «Узбечка», Республика Узбекистан

Лучший оператор - Иман Имано, фильм «Обнаженный», Республика Азербайджан

Лучший сценарий - Музаффар Мухиддин, Бахтияр Каримов, фильм «Фортуна», Республика Таджикистан

Лучший режиссер - Таалайбек Кулмендев, фильм «Продается дом», Республика Кыргызстан

Неигровой конкурс:

Приз за лучший неигровой фильм - «Vad’d’a. Мытарства», режиссер Никита Добрынин, Россия

Специальный диплом жюри за лучшее визуальное решение «Черный вагон», режиссер Адилет Каржоев, Кыргызстан

Специальный диплом жюри за открытие интересного и современного героя - «Сказительница», режиссер Сергей Четверухин, Россия

Специальный диплом жюри за свежий концептуальный взгляд - «Эфир», режиссер Николай Флотский, Россия

Отдельно стоит отметить обладателей специальных призов от оргкомитета Фестиваля:

Приз за лучший копродукционный проект - «Холодный как мрамор», режиссер Асиф Рустамов, картина создана совместно Азербайджаном и Францией

Специальный приз фестиваля (хлопушка) - «Я прах и пепел», автор сценария и режиссер Иван Криворучко, Беларусь, Минск

Мероприятия фестиваля «LEFF» проходили сразу на нескольких петербургских площадках: киностудии «Лендок», кинотеатрах Дом Кино, «Аврора», «Родина» и впервые - на киностудии Ленфильм.

СПРАВКА

IV Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья «Lendoc Film Festival» организован Санкт-Петербургской студией документальных фильмов «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и РОСКИНО.