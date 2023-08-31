Проезд в общественном транспорте Петербурга может подорожать на 4,95%

Проезд в общественном транспорте Петербурга может подорожать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга рассчитывают строимость проезда в городском общественном транспорте в грядущем, 2024 году. Точные цифры подорожания пока что неизвестны. Их назовут позже в комитете по тарифам. Но, как spb.kp.ru рассказали в комитете по транспорту, предполагается повышение не более чем на 4,95 процента.

– Заявку на финансирование в 2024 году рассчитывали, исходя из роста уровня инфляции — на 4,95 процента. Этот коэффициент рассчитан финансовым блоком правительства Северной столицы. Это плановая ежегодная индексация, – уточнили в профильном ведомстве.

В комитете еще раз напомнили, что окончательное повышение определит регулирующий тарифную политику города орган. И, соответственно, заявка на допфинансирование никак не повлияет на это. Пока что решение об индексации стоимости проездных не приняли. Поэтому, если правительством Петербурга решит оставить тарифы на прежнем уровне, то комтранс запросит дополнительную потребность для субсидирования деятельности подведомственных государственных предприятий.

Кстати, в Северной столице число офисов ЕИРЦ, где можно пополнить проездные билеты, увеличилось до 21. Ранее услугу предоставляли только в отдаленных от метро районах