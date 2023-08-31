УПК вернулись: Как устроены предпрофессиональные классы в школах Петербурга

Профильные предпрофессиональные классы создаются с учетом запросов экономики. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Более трети российских выпускников после окончания вуза работает не по специальности. Чтобы как-то исправить ситуацию, в школах стали создавать профильные предпрофессиональные классы, в которых старшеклассники могут «примерить» на себя конкретные профессии и даже получить специализацию, не отходя от парты. В советское время и девяностые это называлось УПК, то есть занятия в учебно-производственных комбинатах. Так что из себя представляет УПК 2.0?

«КЛАССОВОЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО

В этом учебном году, по информации Комитета по образованию, в Петербурге будут работать 58 инженерных классов, 47 психолого-педагогических, 25 гуманитарно-технологических, 22 химико-биологических, 20 кадетских, 12 информационно-технологических, 10 Курчатовских (химико-биологических), 5 медицинских и 14 медиаклассов. В Петербурге на организацию всех этих классов потратили 2,5 миллиарда рублей. В основном закупали технику. В школах с такими классами появилось суперкрутое оборудование: 3D-принтеры, квадракоптеры, интерактивные анатомические столы, микроцентрифуги и прочие технологические радости.

Новую лабораторию хочется разглядывать под микроскопом. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В каждой школе предпрофклассы устроены по-своему. Зависит это от гранта, программы, возможностей. Однако обучение строится так: профильные занятия в школьных лабораториях плюс обучение на базе вузов и предприятий-партнеров.

В некоторых учебных заведениях дети даже получают специализацию. Так, по окончании медкласса лицея № 179 Калининского района школьники выходят с квалификацией «младшая медицинская сестра», с которой даже можно работать.

- Мы уже около 30 лет сотрудничаем с Медуниверситетом имени Мечникова. Наши дети ездят туда заниматься: изучают анатомию, латынь, сестринское дело, медицинскую этику, - словом, максимально погружаются в профессию, - говорит «КП» замдиректора по научной работе лицея № 179 Анна Обуховская. - Процентов 80 из них потом точно идут в медицину. Почти все поступают на бюджет.

За два года в 154 школах в 16 районах Петербурга открыли 240 разнонаправленных лабораторий. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Что касается поступления в предпрофклассы, то в каждой школе свои правила: где-то берут всех желающих, а где-то надо сдавать экзамены, собирать портфолио.

- В этом году был конкурс. Ребенок должен быть замотивирован: хорошо учиться, не пропускать занятия, делать все домашки и посещать кружки, тогда поступить возможно, - поясняет руководитель направления Курчатовских классов школы № 225 Адмиралтейского района Елена Алампиева.

ГОРОДУ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ

Больше всего в Петербурге инженерных классов - почти 60.

- Потому что профильные предпрофессиональные классы создаются с учетом запросов экономики, - поясняют «КП» в Комитете по образованию.

Сейчас многие предприятия, наращивая объемы производства, столкнулись с нехваткой кадров, поэтому идея «выращивать» молодых и замотивированных специалистов уже со школьной скамьи кажется неплохой. Школьники сразу погружаются в специфику, и их не надо переучивать.

В инженерных классах дети изучают 3D-моделирование, космостроение, беспилотники, актуальное для города на Неве судостроение и многое другое.

- Инженеры сейчас всей стране нужны, потому что технологии стремительно развиваются, а кадров не хватает, - подтверждает заместитель директора по УВР школы № 139 Дарья Контанистова, где такие классы работают уже год.

В каждой школе предпрофклассы устроены по-своему. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КОНКРЕТНО

За создание профильных предпрофессиональных классов и школьных лабораторий для них взялись в 2021 году. Однако не каждой школе повезло с нововведением - надо еще пройти конкурс и получить грант.

За два года в 154 школах в 16 районах Петербурга открыли 240 разнонаправленных лабораторий. Общей сложностью на это потратили 2,5 миллиарда рублей.

СПРАВКА «КП»

Существует некоторое разногласие в терминах. Объясняем:

- предпрофильные классы(в некоторых школах с 5-го класса) - те, в которых на профильные предметы дается больше часов: гуманитарные, соцэкономические, естественно-научные, физико-математические

- профильные (предназначены для 10-11-х классов) - те классы, где углубленно изучают выбранные для сдачи ЕГЭ предметы

- профильные предпрофессиональные (предназначены для 9-11-х классов) - те, в которые включены еще и практические курсы, где знакомят школьников с будущей профессией.

СКАЗАНО!

«Предпрофессиональные классы - очень полезная штука для школьников. Многие ребята к 9-11-му классу, думаю, точно знают, кем хотят работать после школы, но свойственный возрасту юношеский максимализм и наивность не позволяют им видеть все нюансы и минусы профессии, а «примерив» ее на себя в процессе обучения, они начинают понимать, что есть и минусы, с которыми придется мириться. И дальше уже решают для себя - подходит им это или нет. И если надо, меняют свой профессиональный курс».

(Ксения ГЛАДЫШЕВА, профориентолог.)