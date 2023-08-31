IT-центры, бассейны и оздоровительные комплексы: Какими получились новые школы в Петербурге

Площадь школы - около 17 тысяч квадратных метров. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

За четыре года в Петербурге построили 68 школ. В этом году 1 сентября свои двери для 20 тысяч учеников откроют сразу 24. С нуля из них построили 17, еще 5 прошли капитальный ремонт или реконструкцию. Так власти справляются с нехваткой соцобъектов и дефицитом школьных мест, а то новостройки сдаются, а детям учиться негде. Всего новые школы построили в 12 районах, которым очень не хватало учебных заведений.

ДЕФИЦИТА НЕТ, НО ЧАСТЬ ШКОЛ ПЕРЕПОЛНЕНА

Так, в Приморском районе-миллионике школьников около 60 тысяч, а школ - всего 61. Район застраивается жильем, а школьных мест не хватает. В прошлом месяце родители первоклашек всю ночь дежурили у дверей конфликтной комиссии - им не удалось записаться в школу по прописке.

Дефицита мест в школах района нет, но есть конкретные школы, в которые все хотят попасть - в них все переполнено. Сначала проблемы с очередями были с 19 школами - там, где много новостроек. Сейчас переполненных школ меньше - всего 6.

В новом учебном году здесь откроется две школы: № 199 на улице Оптиков и № 55 на Глухарской. Вторая рассчитана на 825 учеников. Она возьмет на себя часть детей. Здесь будет 27 классов, из них первых классов - 6 (всего в началке 16). Построили ее за полтора года.

- Сейчас практически везде сроки такие: детский сад - год, школа - полтора. Губернатор поручил синхронизировать жилую застройку с соцобъектами, а то раньше по 10 лет были долгострои: люди уже обжились, у них дети выросли, а школы все нет, - поясняет «КП» заместитель главы администрации Приморского района Сергей Шипулин.

Школа выглядит, как в сериалах для подростков. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Родители эту школу ждали. Наконец-то дети будут под боком.

- Раньше приходилось дочек на машине в школу везти, а теперь они вот, прямо возле дома учиться будут, - делится с «КП» Ирина Филева, которая перевела своих девочек, 2-й и 7-й классы, в новую школу.

С 3D-ПРИНТЕРОМ, НО БЕЗ БАССЕЙНА

Площадь школы - около 17 тысяч квадратных метров. Как Артиллерийский музей у Петропавловки. Но это только кажется, что она большая. Всего в ней 46 учебных классов, 2 спортивных зала (в том числе хореографический с балетными станками), актовый зал почти на 400 человек, столовая и прочие школьные помещения, как и везде. Уже сейчас документы в школу подали 786 человека. А это только с первого по восьмой класс. Через год, когда школа пройдет аккредитацию, придут еще старшеклассники. Вот тогда она точно будет переполнена. Но это нормальная практика: так работают многие учебные заведения.

Школа выглядит современно. Как в сериалах для подростков. Парты удобные, стулья тоже. В кабинете химии - микроскоп на каждой парте. Сражаться за него теперь не надо. В кабинете физики - тоже современное оборудование на каждого. Есть и 3D-принтер, но пока только один. В кабинете труда у девочек - настоящая кухня, какая не у каждого в квартире-то есть, у мальчиков - с десяток станков, чтобы не только табуретки могли соорудить.

В кабинете труда у девочек есть даже швейные машинки! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Однако бассейна нет - застройщику не хватило площади.

- Земельный участок под школу с самого начала был ограничен и по нормативам не позволял построить в здании бассейн. Иначе пришлось бы жертвовать учебными классами, а это в три раза меньше учеников, - объясняет Сергей Шипулин.

К слову, эту школу застройщик передал властям безвозмездно. Но если бы город выкупал здание, то без бассейна бы уже не принял. Таковы новые требования.

БУЩУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ И АЙТИШНИКИ

А вот в новых школах Выборгского района бассейны есть. Да и сам район по количеству новых школ рекордсмен. Их здесь теперь на четыре больше, две из них - на плотно застроенном Парнасе. Они хоть немного должны разгрузить другие учебные заведения, где дети учатся в несколько смен.

В кабинете химии - микроскоп на каждой парте. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Новое здание школы № 475 на Тихоокеанской улице в Парголово примет почти 2 тысячи учеников, из них первых классов - 10. Причем в школе отдельный двухэтажный оздоровительный комплекс, занимающий четверть всей территории. Только физкультурных залов здесь шесть! Плюс два бассейна: маленький и большой с шестью скоростными дорожками - как для новичков, так и для продвинутых пловцов.

На улице Федора Абрамова откроется школа № 142. Она рассчитана на 825 учеников, но уже в нее записалось 930. Первых классов - 16. В школе - 24 общеобразовательных класса и 2 для особенных детей. Кроме того, здесь будет центр дополнительного образования IT-cube, где дети в рамках нацпроекта будут становиться гениальными программистами.

Спортзал тут современный, а вот бассейна нет - застройщику не хватило площади. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А для нового корпуса школы № 104 на Большом Сампсониевском проспекте вообще приспособили здание объекта культурного наследия «Сборочная мастерская автомобильной фабрики «Русское Рено». Дошкольный корпус на 150 мест, началка на 300 мест (12 классов). Первых классов будет 4. Бассейн тут площадью 208 квадратных метров, а в зале есть даже беговые дорожки. Еще откроется гимназия № 74 на 550 мест.

В целом новые школы появятся почти в каждом районе. Что останется детям? Только учиться хорошо, чтобы радовать и родителей, и учителей. Но это, как показывает практика, самое сложное.