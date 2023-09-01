Инвестиции в будущее: от разрухи к стабильности

Новая эпоха для завода и всего города началась с приходом в регион компании «ФосАгро». Фото: пресс-служба компании «ФосАгро».

На днях в Волхове Совет директоров ФосАгро подвел итоги 10-летнего инвестиционного цикла компании. 400 миллиардов рублей инвестиций, почти двукратное увеличение объёмов производства и поставок минеральных удобрений отечественным аграриям, рост зарплат в 2,5 раза, развитие образования, спорта и жилищных программ – вот лишь некоторые итоги развития компании ФосАгро за этот период. Особое внимание уделено Волхову, в котором завершается инвестиционный проект с объемом вложений более чем 34 млрд рублей. А ведь еще несколько лет назад то, что происходило с городом, можно было описать одним словом - разруха.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Символично, что в день заседания Совета директоров в Волхове торжественно открыли первый корпоративный жилой дом. В нем в скором времени поселятся счастливые семьи сотрудников Волховского промышленного комплекса ФосАгро. Дом построен по самым лучшим современным технологиям – теплый, светлый, с ремонтом «под ключ». Остается новоселам обустроить свои квартиры мебелью, техникой и домашним декором. Самое приятное, что сотрудникам компании, взявшим квартиры по ипотечной программе, не нужно платить проценты банку. Предприятие ежемесячно будет компенсировать процентную нагрузку. Таким образом многие работники могут улучшить свои жилищные условия, продолжить работать и профессионально развиваться в ФосАгро.

Фото: пресс-служба компании «ФосАгро».

Вместе с развитием Волховского промышленного комплекса ФосАгро расцветает и сам город. Не так давно был реконструирован сквер им. Почивалова, построен храм Андрея Первозванного. В Волхове открываются спортивные секции, благоустраиваются детские и спортивные площадки, городские парки и скверы. В школах создаются профильные классы, в которых дети углубленно изучают математику, химию, информатику, физику и биологию. В выпускных 10-11 классах школьники готовятся к поступлению в ведущие технические вузы страны, в том числе и по целевому направлению.

Казалось бы, что тут особенного? Так и должны развиваться города. Но те, кто помнит лихие 90-е, отлично понимают: Волхову повезло, ведь он мог пополнить список городов-призраков, в которых больше нет жизни.

Небольшой исторический экскурс для лучшего понимания: к началу 2000-х годов Волховский завод по производству алюминия (между прочим, первый, построенный в нашей стране, до этого весь алюминий к нам импортировался), краса и гордость первых советских пятилеток, пришел в полный упадок. В 2009 году это привело к так называемому пикалевскому кризису, когда после закрытия градообразующих предприятий маленький городок в Ленинградской области в одночасье стал безработным.

Тогда волховское производство, тесно связанное с пикалевскими заводами, поддержали на плаву устойчивые поставки апатитового концентрата с предприятий ФосАгро. Спустя еще три года волховский химзавод перешел под крыло ФосАгро. А после стартовала масштабная программа развития и модернизации, благодаря которой волховский комплекс стал технологическим лидером российской отрасли минеральных удобрений и существенно расширил ассортимент выпускаемой продукции.

Фото: пресс-служба компании «ФосАгро».

АПАТИТ СПАС ВОЛХОВ

Тогда новое производство вдохнуло жизнь в город. Начали создаваться рабочие места, численность сотрудников постоянно увеличивалась. С момента создания Волховского филиала в предприятие были вложены десятки миллиардов рублей, проведена коренная модернизация. В итоге ежегодный объём производства минеральных удобрений и другой химической продукции превысил 1 млн тонн. Современный, высокотехнологичный завод - миллионник в Волхове – олицетворение динамичного развития «ФосАгро» и всей российской отрасли минеральных удобрений.

- Итогом инвестиционного цикла стал рост объёмов выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 млн тонн в 2013 году до 11,1 млн тонн в 2022 году. Производственные успехи позволили нам за десятилетие почти вдвое увеличить поставки экоэффективной продукции на приоритетный внутренний рынок: с 1,5 до 2,9 млн тонн. Производительность труда за то же время выросла в 2,7 раза. В будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития: в ближайшие 5 лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей, - говорит о динамике развития Группы «ФосАгро» председатель Совета директоров Виктор Черепов.

Поступательное развитие, внедрение современных технологий и повышение эффективности, высокие производственные результаты - все это напрямую влияет и на жизнь волховчан. За 10 лет поддержка компанией социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Жить в Волхове сегодня не только комфортно, но и перспективно. ФосАгро постоянно расширяет перечень социальных программ для своих сотрудников и жителей Волхова и района.

Волховский многопрофильный техникум включен в выстроенную компанией образовательную систему подготовки кадров «школа – колледж/вуз – предприятие». Несколькими годами ранее в эту же программу была включена школа №1 – теперь «ФосАгро-школа». В этом году программе исполняется 10 лет. «ФосАгро» оказывает техникуму содействие в модернизации его учебной и материально-технической базы. Проработана система полного цикла подготовки и сопровождения специалистов начиная от школьной скамьи, обучения в колледже, вузе и до трудоустройства в компанию. Программа уже охватила 6 школ и 4 подшефных колледжа во всех регионах присутствия ФосАгро.

Фото: пресс-служба компании «ФосАгро».

Продолжается развитие одного из важнейших социальных проектов для компании – «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Он нацелен на поддержку образования, детского спорта и духовное развитие подрастающего поколения. В рамках ДРОЗДа в 5 городах страны открыты 77 секций по 25 видам спорта, в которые ходит более 7 тысяч детей. В Волхове ДРОЗД развивает рукопашный бой, шахматы, мини-футбол, волейбол, баскетбол и гандбол, для самых маленьких работает школа мяча. Сейчас, в том числе благодаря этой программе, в Волхове спортом занимается каждый седьмой житель школьного возраста.

С апреля на предприятиях группы на 15% были проиндексированы зарплаты, действует гибкая система премирования, привязанная к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Все работники получают премии к двум важнейшим для компании профессиональным праздникам – Дню химика и Дню горняка. Благодаря индексациям, точечным повышением и системе премирования средняя зарплата в компании за 2 года выросла в полтора раза. Ну и, конечно, одна из главных особенностей социальной политики компании – действующая и востребованная сотрудниками корпоративная жилищная программа. За последние три года свои жилищные условия с ее помощью смогли улучшить 678 семей химиков и горняков. За все время существования программы, таких семей наберется уже почти 3000.

По словам генерального директора «ФосАгро» Михаила Рыбникова, постоянное развитие компании, рост объемов производства – это надёжным фундамент для социальных инициатив, расширения поля благотворительной деятельности.

КСТАТИ

БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Накануне выездного заседания Совета директоров ПАО «ФосАгро» в Волхове Ленинградской области на всех производственных предприятиях Группы «ФосАгро» были подписаны новые коллективные договоры. Компания в очередной раз расширила размер социальных льгот и пособий для трудовых коллективов в Волхове, Череповце, Кировске и Балакове. Это знаковое событие как для отрасли, так и для отечественного химпрома в целом.

Реклама. АО «Апатит»