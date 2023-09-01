Пока все говорят, они делают: как обновляют трамвайные пути в Нижнем Новгороде

В этому году компания приводит в порядок 20 километров трамвайных путей. Фото: Роман Яровицын.

Напомним, что по программе комплексного развития городского электрического транспорта в Нижнем Новгороде планируется привести в порядок около 150 километров трамвайных путей. 100 из них обновляет компания из Петербурга АО «Группа СТК». Предприятие ведет работу в нижней части города, если говорить более конкретно - работы по обновлению трамвайных путей планируется проводить в пяти районах: Сормовском, Канавинском, Автозаводском, Ленинском и в Московском.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Широкое освещение программа комплексного развития городского электрического транспорта получила только в этом году. Например, в конце июня 2023 года сайт Министерства транспорта РФ рапортовал: «Правительство России совместно с Министерством транспорта реализуют программу комплексного развития городского электрического транспорта в 10 субъектах Российской Федерации. В 8 регионах - Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Нижегородской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Пермском крае - уже начались строительно-монтажные работы. В 3-м квартале 2023 года работы стартуют в Ярославской области и Красноярском крае...» Любопытный факт заключается в том, что в Нижнем Новгороде работу начали выполнять… еще в прошлом году! Так, первый участок обновленной трамвайной линии в Сормовском районе был сдан в эксплуатацию в декабре 2022 года.

- Глеб Сергеевич (губернатор Нижегородской области Глеб Никитин) - очень активный и амбициозный человек. Он поставил задачу начать строительство как можно раньше, и мы, оценив свои силы, приняли решение участвовать в проекте, - рассказывает генеральный директор АО «Группа СТК» Евгений Васильев. - Фактически работа началась в ноябре прошлого года. Мы успели провести подготовительные работы до наступления холодов, разобрали старые пути. И уже в декабре первый участок был введен в строй.

Евгений Васильев, генеральный директор АО «Группа СТК». Фото: Роман Яровицын.

По словам Евгения Васильева, работали в две смены и днем, и ночью, чтобы минимизировать неудобства от ремонта для горожан.

- На перекрестках проектом предусмотрены монолитные участки пути, благодаря этой технологии обеспечивается снижение вибрационных и шумовых нагрузок, а также увеличивается срок службы мест пересечений проезжей части и трамвайных путей. Производство работ проходило в зимнее время, поэтому с помощью специального оборудования прогревали бетон. В итоге выполнили свою задачу качественно и в срок, - отмечает генеральный директор компании.

Губернатор Нижегородской области, судя по всему, таким подходом к работе остался доволен.

- Вместе с вице-премьером правительства России Дмитрием Григоренко осмотрели первый участок обновления трамвайной линии в Сормовском районе. С него начинается самая масштабная в стране программа модернизации системы городского электротранспорта! - написал Глеб Никитин в своем Telegram-канале. - Нижний Новгород - первый город России, где был запущен электрический трамвай. И сейчас мы открываем новую страницу этой истории!

ПО ОБРАЗУ «ТАГАНРОГСКОГО ТРАМВАЯ»

Впрочем, все это является лишь началом большого пути, подчеркивает Евгений Васильев. В планах на этот год - ремонт более 20 километров трамвайных путей. Работы разделены на несколько этапов. Реализовать весь объем - 100 километров - предприятие готово за 4 года, главное, чтобы не было проблем с финансированием.

- Идем лесенкой: пока одни участки проектируем (компания тоже делает это сама), другие строим. И так шаг за шагом, - поясняет руководитель.

Компания АО «Группа СТК» была создана совсем недавно - в 2022 году. Однако люди, которые в ней трудятся, имеют колоссальный опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов. Так, Евгений Васильев, являясь руководителем компании «Синара - городские транспортные решения», в 2021 году дал старт «Таганрогскому трамваю» - это первый в России концессионный проект комплексной модернизации всей трамвайной сети города, который предполагает создание новой и модернизацию существующей трамвайной инфраструктуры, а также закупку нового подвижного состава для обслуживания всех городских маршрутов. Проект был реализован в рекордные сроки!

Участок современного монолитного трамвайного пути. Фото: Роман Яровицын.

ЛЮБЯТ СВОЮ РАБОТУ

Евгений Васильев не скрывает, что планирует превратить АО «Группа СТК» в крупнейшее по меркам всей России предприятие, занимаю-щееся созданием инфраструктуры для электрического транспорта. Для этого был создан холдинг, в котором АО «Группа СТК» объединила ООО «СТК-«Строй» (строительная организация с самыми высокими допусками СРО на проектирование и строительство объектов трамвайной инфраструктуры) и ООО «СТК» (производственный комплекс по изготовлению материалов для строительства верхнего строения трамвайного пути на монолитном бетонном основании для скоростного трамвая). Завод, принадлежащий компании, находится во Всеволожске и может выпускать широкую номенклатуру необходимой продукции.

- Рельсы наша компания приобретает у тех, кто специализируется на такой продукции, - констатирует Евгений Васильев. - В этом плане нашим партнером стал горно-металлургический холдинг России АО «Мечел».

Вместе с тем увеличивается и количество сотрудников. Если в ноябре прошлого года в штате ООО «СТК «Строй» было всего три человека, то к сегодняшнему дню их уже 150. Вот оно - динамичное развитие!

- Конечно, будем расширяться: речь идет и о технике, и о персонале. Например, сейчас на объектах в Нижнем Новгороде задействовано более 60 монтеров трамвайного пути, но в ближайшем будущем мы планируем увеличить их количество до 130. Поверьте, мы не боимся своей работы, наоборот, любим ее и умеем решать даже самые сложные задачи. Наша работа в Нижнем Новгороде, наверное, это хорошо демонстрирует, - резюмирует генеральный директор АО «Группа СТК» Евгений Васильев.

АО «Группа СТК» работает в 5 районах Нижнего Новгорода. Фото: Роман Яровицын.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Задача трамвая в Сормово - обеспечить надежную транспортную связь густонаселенного района с метро и главным вокзалом Нижнего Новгорода - Московским. Эту задачу решит ввод в строй 27 километров трамвайных путей, что планируется сделать в ближайшие месяцы».

(Евгений Васильев, генеральный директор АО «Группа СТК»)

НА ЗАМЕТКУ

Благодаря программе комплексного развития городского электрического транспорта в 10 субъектах РФ предусматривается строительство и реконструкция до 2028 года 620 километров трамвайных путей, 11 депо и 97 тяговых подстанций, поставка 646 трамвайных вагонов, не менее 284 электробусов, установка не менее 100 зарядных станций.

АО «Группа СТК», помимо обновления 100 километров трамвайных путей в Нижнем Новгороде, приведет в порядок 10 тяговых подстанций и два трамвайных депо.

КСТАТИ

В 2022 году в городе Ворсме Нижегородская область и Беларусь запустили производство трамваев.

- Название у них со смыслом - «МиНиН», что означает «Минск и Нижний Новгород», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

И внешний облик, и интерьеры разработаны специально для Нижнего Новгорода. Трамвай, подчеркнули в администрации региона, удобен для всех - и пожилых, и мам с колясками, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что такие трамваи уже ходят по улицам города.

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