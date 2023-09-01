«Достаточно фотографии морды»: В Ленобласти откажутся от чипирования бездомных животных и введут цифровую биометрию

Бездомных животных в Ленобласти будут распознавать через биометрию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленобласть станет первым в России регионом, где следить за бездомными животными начнут с помощью искусственного интеллекта. В основу системы мониторинга легла технология биометрической идентификации на основе фотографии животного. А именно искусственный интеллект будет анализировать расстояние между ключевыми точками на морде, что позволит распознать питомца с точностью в более чем 98 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Ленобласти.

- Метод биометрической идентификации - более гуманный по отношению к животному, так как отсутствует необходимость имплантации микрочипа или биркования уха питомца. Кроме того, эта процедура проще и дешевле для владельцев животных, - отметили в пресс-службе.

Данная система поможет в значительной мере автоматизировать работу с безнадзорными животными для органов власти. Жители региона, в свою очередь, смогут проверять питомцев, которые гуляют по улице без хозяина. Сделав фотографию и загрузив ее в сервис, человек получит информацию о животном. А именно система расскажет, был ли этот питомец стерилизован и вакцинирован. Кроме того, там можно будет подать заявку на отлов агрессивной особи.

Внедрять сервис планируют поэтапно. В начале 2024 года создадут цифровую базу всех бездомных животных в Ленобласти. А в дальнейшем появится автоматическая система мониторинга, которая будет анализировать ситуацию в регионе и оповещать, если число безнадзорных питомцев вырастет.