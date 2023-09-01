Как вырастить профессионала

В новой школе в Лаголово ученики смогут освоить робототехнику, судостроение и другие актуальные профессии. Фото: пресс-служба ГК «А101».

В жилом районе «А101 Лаголово» построят школу площадью почти 12 тысяч квадратных метров. В ней смогут учиться 920 детей. Школа станет крупнейшим образовательным учреждением на юге Петербургской агломерации.

По методике профильных вузов

Сердцем школы станет многофункциональное пространство-амфитеатр, способное вместить до 300 человек. Его можно использовать не только как лекторий, но и как кинотеатр, выставочный или концертный зал, а также как танцевальную площадку. Рядом с амфитеатром будет расположена медиатека- двухуровневое книгохранилище, стилизованное под старинную библиотеку.

В новой школе, как впрочем, и во всех учебных заведениях, построенных группой компаний «А101», дети смогут не только учиться по общеобразовательной программе, но и получать практические знания. Для этого в здании спроектированы лаборатории для естественно-технических и инженерно-технических занятий, столярная и швейная мастерские, кулинарная, и, конечно, центр с IT-полигоном.

В круглом корпусе (его специально проектируют такой формы, чтобы использовать возможности естественного освещения), разместят аудитории для получения дополнительного образования. Интересующиеся дети смогут еще со школьной скамьи начать осваивать актуальные современные профессии. Так, на первом этаже корпуса разместят судостроительный полигон с зоной 3D моделирования, прототипирования и робототехники. Возможности помещения позволят проводить обучение по методике профильных вузов.

На втором этаже корпуса запроектирован арт-блок, в котором будет художественная студия, гончарная мастерская и IT-блок для изучения архитектурного проектирования, промышленного дизайна, компьютерной верстки и технологии создания веб-сайтов. Третий этаж станет пространством для педагогов – с коворкингом, переговорными и зонами для отдыха.

Фото: пресс-служба ГК «А101».

Вместе с природой и жилой средой

В компании отмечают, что при проектировке учебного заведения особенное внимание уделяли связи образовательного пространства с окружающим миром. Это видно и из названия концепции - «Слияние с природой», и из цветовой гаммы, в которой преобладают серо-голубые, зеленые и терракотовые оттенки.

- Это светлое, полное «воздуха» пространство. Мы проектируем образовательные пространства не как строго социальные объекты для детей, а как центры общественной жизни всего района. Поэтому функционал и визуальная айдентика школьных зданий призвана органично интегрировать их в жилой район, - отмечает глава дирекции «Социальные объекты» ГК «А101» Юлия Чернец.

К слову, согласно проекту, здание разделят на несколько блоков - для начальной, средней и старшей школы. Каждый блок будет представлять собой систему, объединенную вокруг общественных зон, отлично приспособленных для работы или отдыха.

Разместить школу планируют на специально выделенном участке около пешеходного бульвара и площади жилого района. Это позволит интегрировать учебное пространство в жилую зону и даст возможность проведения торжественных линеек, общешкольных праздников и других мероприятий под открытым небом. Кроме того, пешеходный бульвар рядом минимизирует риски пути в школу для учеников - они смогут добираться на учебу, практически не проходя рядом с автомобильными дорогами.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА