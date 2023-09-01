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Общество1 сентября 2023 11:05

Квартира рядом со школой

Выбор квартиры в квартале с хорошей школой - это важный шаг для каждой семьи
Выбор квартиры в квартале с хорошей школой - это важный шаг для каждой семьи. Фото: freepik.com.

Выбор квартиры в квартале с хорошей школой - это важный шаг для каждой семьи. Фото: freepik.com.

Образование, которое получит ребёнок, ляжет в основу его будущего. Как выбрать школу правильно?

Эксперты отмечают, что решая задачу с приобретением новой квартиры, предпочтение стоит отдать тому жилому комплексу, в котором школа будет удовлетворять всем современным требованиями к образовательным учреждениям. Так, например, в Лаголово Ломоносовского района и во Всеволожске, в жилых кварталах «А101», школы строятся по принципу: с заботой о будущем детей. Ведь учебные заведения должны не просто давать знания, они открывают перед детьми мир возможностей и новых открытий.

Маленькие жители кварталов «А101» обучаются в передовых классах и амфитеатрах, проводят научные эксперименты в высокотехнологичных лабораториях, записывают свои песни в студии звукозаписи, готовят первые кулинарные шедевры в кулинарной студии и учатся программированию на IT-площадке.

К слову, родителей школьников ждет приятный сюрприз. Если заключая договор о покупке квартиры, они предъявят свидетельство о рождении ребенка, то получат скидку до 30 сентября 2023 года.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА

БИЗНЕС-ПРЕСС