Эксперт: «Страна развивается, и принцип «только не в моем дворе» срабатывает все реже и реже»

Валерий Петросян, академик Российской академии естественных наук, эксперт ООН по химической безопасности, член Европейского комитета «Химия и окружающая среда». Фото: Московская городская дума.

Валерий Петросян много лет занимается проблемами химической безопасности человека и окружающей среды. Он закончил Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил там сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию, занимается проблемами токсичности соединений различных металлов - ртути, олова, алюминия и других. Академик Российской академии естественных наук, эксперт ООН по химической безопасности, член Европейского комитета «Химия и окружающая среда». При его активном участии разработаны проекты современных мусоросжигательных заводов, представляющие собой экологичную альтернативу мусорным полигонам и дающие возможность получать тепловую и электрическую энергию. В интервью Валерий Петросян рассказал, как специалисты меняют устоявшиеся стереотипы об опасности различных видов хозяйственной деятельности и почему новый глиноземный завод в Ленинградской области не так страшен, как о нем говорят.

Вы участвовали в уникальном для нашей страны проекте по созданию современных мусоросжигательных заводов. Расскажите подробнее.

- Прежде всего нужно сказать, что в основе этого и других проектов лежит наука. Еще в 2019 году на международных конгрессах в Вене и Сингапуре мы рассказали о результатах анализа жизненных циклов основных типов твердых коммунальных отходов (ТКО) и разработке новой системы управления ТКО, которая получила одобрение в Государственной Думе и Совете Федерации РФ. Статья об этой разработке была опубликована в 2020 году в научных журналах «Экология и промышленность России» и Вестник РАЕН. Базируясь на этих разработках, ведущий региональный оператор Подмосковья создал четыре комплекса по досортировке и переработке раздельно собранных отходов и один комплекс в Татарстане, а сейчас завершает в этих регионах строительство мусоросжигательных заводов, работа которых безопасна для окружающей среды и позволяет получать тепловую и электрическую энергию.

Сейчас в Ленинградской области готовятся к строительству нового глиноземного завода, и людей очень беспокоит тот эффект, который он может оказать на людей. Какие вы видите риски и угрозы в этом проекте?

- Последние 12 лет я являюсь председателем Общественного совета при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы, так что очень хорошо понимаю контекст происходящего в Ленинградской области. Вместе с коллегами по Совету мне неоднократно приходилось участвовать в сложных дискуссиях с чиновниками, местными жителями и другими лицами. Я знаю, что сейчас в Ленобласти складывается именно такая ситуация: есть проект крупного завода, есть администрация региона, есть жители, выражающие протест против проекта. В такой ситуации очень часто бывает сложно достичь всеобщего согласия, но в конце концов в большинстве случаев, как показывает практика, побеждает мнение квалифицированных экспертов и здравая аргументация.

Если говорить про риски, то пока предметно ничего сказать о них нельзя - мы не видели конкретного проекта со всеми подробностями. Тем не менее, на основе всей имеющейся информации я бы прежде всего отметил, что Ачинский и будущий Ленинградский заводы сравнивать как минимум неправильно. Между ними более 50 лет, за которые изменились и технологии, и требования к подобным производствам, не говоря уже о том, что они используют разное сырье - нефелиновые руды в Ачинске и бокситы в Ленобласти.

О каких технологиях идет речь?

- Это довольно распространенные не только в металлургии решения: замкнутые системы (например, водооборота), когда исключается попадание опасных веществ из периметра завода в окружающую среду; а также размещение цехов в закрытых помещениях, оборудованных системами газоочистки и фильтрации атмосферных выбросов. Если говорить о специфических технологиях, то одной из важнейших и близких мне является, пожалуй, работа с отходами производства - так называемым красным шламом. На созданных в прошлом предприятиях он хранится в искусственных резервуарах в жидком виде. Сейчас нам обещают, что будет применяться сухой метод хранения шлама в кеках (брикетах) с искусственным орошением. Это нивелирует, с одной стороны, риски разливов шлама и его попадание в грунтовые воды и природные водоемы (мы видели примеры таких событий в прошлом), а с другой - появление и распространение шламовой пыли. Кроме того, переработка бокситов методом Байера, который используется на современных заводах, позволяет сократить пыление до минимально уровня. Кстати, использование другого по сравнению с Ачинском сырья также будет иметь свой эффект на экологию. Для получения одного и того же объема глинозема в принципе нужно меньше бокситов, чем нефелиновой руды. То есть будет меньше отходов, и на сам процесс будет расходоваться меньше энергии, так что выбросы в этом контексте будут значительно меньше.

Почему, на ваш взгляд, проект возник именно сейчас и почему для него была выбрана Ленинградская область?

- Начнем с того, что алюминий применяется в огромном количестве отраслей - начиная с самолето-, судо- и машиностроения и заканчивая промышленным и гражданским строительством. На этом фоне становится ясно, что производство алюминия в стране, вставшей на путь обеспечения самодостаточности, должно перманентно возрастать. Для производства алюминия нужен глинозем. С учетом современной политической обстановки в мире и потерю нескольких глиноземных заводов в результате санкций, безусловно необходимо срочное строительство новых предприятий. Понимая все трудности в выборе адекватного места строительства, соответствующего географическим, экономическим, экологическим и другим требованиям, Ленинградская область выглядит вполне обоснованным решение. Об этом говорила и компания - инициатор проекта, и администрация региона. Конкретный участок, насколько я знаю, пока не согласован - обычно этот процесс занимает определенное время в силу проведения многочисленных экспертиз и согласований.

Что могут и должны сейчас делать жители области?

- За то время, что я работаю председателем Общественного совета при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы, мне и моей семье, вместе с соседями по городской квартире и по садовому товариществу трижды приходилось бороться за то, чтобы в одном случае строители новой линии метро не вырубали бульвар под окнами нашего дома и дважды за то, чтобы прямо под забором нашего СНТ не провели автомобильную дорогу. Но страна развивается, промышленность и города требуют новые земли и известный в мире принцип NIMBY (Not In My Back Yard! - Только не в моем дворе!) срабатывает все реже и реже. Поэтому мой совет местным жителям - внимательно изучать мнения экспертов и учитывать все факторы в комплексе.