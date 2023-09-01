«Работая вместе, мы формируем успешное городское пространство»: в Петербурге обсудили развитие культурных площадок

В Петербурге обсудили развитие культурных площадок. Фото: пресс-служба Tele2.

В последние годы в Петербурге произошел настоящий бум городских общественных творческих пространств. 30 августа в ЦПКиО на летней площадкеTele2 Art Space собрались представители власти, бизнеса и искусства, чтобы обсудить, как развивать эти пространства и наполнять город новыми подобными проектами.

– Я всегда говорю, что успешное городское пространство невозможно представить без совместной работы разных сфер общества, – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. – Сегодня мы формируем его не только силами правительства города, но также при поддержке самих петербуржцев, различных общественных организаций и бизнеса. Эта связка работает не только в этой сфере, но и во всей жизни Северной столицы, ведь все мы – одна большая команда.

По словам вице-губернатора, сегодня у молодежи есть большой спрос на подобные места, так как она интересуется творчеством и нуждается в комфортной городской среде, которая стимулирует развитие личности.

– Мы продолжаем работу над облагораживанием новых городских центров притяжения, – поделился Борис Пиотровский. – Например, сейчас преобразуется Думская улица. Там закрываются нелегальные бары и на смену им готовятся к открытию молодежные творческие пространства.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Фото: пресс-служба Tele2.

Куратор выставок и исследователь уличного искусства Денис Фабрика отметил, что общественные пространства не только становятся точками притяжения горожан и туристов, но и местом, где могут развиваться те виды искусства, которым пока что сложно найти реализацию на других площадках:

– Петербург как город-памятник сложен для реализации такого городского искусства, как стрит-арт. И именно городские пространства дают возможность этому виду искусства проявляться. По своему опыту могу сказать, что польза есть для всех – и художников, и самого пространства. Первые получают контакт с осознанным зрителем в точке максимального спроса, а вторые наполняют свои пространства культурными смыслами.

Один из вопросов, который обсуждался в рамках встречи – почему бизнесу все больше интересны культурные проекты. На этот вопрос ответил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин:

– Дело в том, что современный мобильный оператор не может быть просто поставщиком услуг, он должен поддерживать стиль жизни своих абонентов. У петербуржцев всегда есть сильный запрос на культурные инициативы. Поэтому внашемпространстве при поддержке партнеров мы стараемся выполнить именно этот запрос, сделать искусство ближе и понятнее.

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. Фото: пресс-служба Tele2.

Борис Пиотровский отметил, что данная площадка – пример синергии нескольких сил – партнеров со стороны бизнеса и ЦПКиО им. Кирова, который, напомнил вице-губернатор, носит статус музея под открытым небом.

О вкладе парка в урбанизацию города рассказал директор ЦПКиО им. Кирова Павел Селезнёв:

– Елагин остров, в контексте культурной урбанизации, одновременно сочетает в себе историко-культурное наследие, охранные статусы и при этом является достаточно демократичным историческим парком, который реализует различные социокультурные проекты на своей территории, в том числе совместно с бизнесом.

Руководитель PR-отдела городского проекта «Открытый город» Ольга Савченко так прокомментировала свой опыт взаимодействия: «В этом году мы разработали специальную программу «Недели архитектуры», в течение которой предложили посетителям пространства Tele2 Art Space живые лекции любимых гидов нашего проекта и трансляции уникальных видеоэкскурсий на широком экране. Мы хорошо известны горожанам как культурно-просветительский проект и с радостью пришли на площадку ЦПКиО, чтобы быть еще ближе петербуржцам».

Директор ЦПКиО им. Кирова Павел Селезнёв. Фото: пресс-служба Tele2.

Когда власти и бизнес обеспечивают возможность творить, остается дело за малым – организовать творцов. В этом деле нет равных Культурному форуму.

– Культурный форум — прекрасный пример того, как масштабные международные мероприятия преображают пространство городов. Гости Санкт-Петербурга — как и горожане— в дни его проведения получают возможность увидеть уникальные спектакли, кинопоказы, концерты, выставки — культурную программу, созданную специально для Форума.

Завершая встречу, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что новым этапом работы в области развития городских общественных пространств станет децентрализация культуры: создание подобных площадок не только в историческом центре города, но также в районах и муниципалитетах.