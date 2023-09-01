1 сентября в Шушарах открылась начальная школа-трансформер на 350 детей с собственным технопарком. Фото: пресс-служба ГК «Лидер Групп».

Это уже второй социальный объект, который компания «Лидер Групп» возвела на территории своего нового квартала в Шушарах. Как и открытый год назад детский сад на 320 детей, школа передается городу на безвозмездной основе.

1 сентября порог образовательного учреждения переступили учащиеся шести начальных классов. В крыле дошкольного образования тоже новоселье: здесь начала работу группа детского сада «Изумрудный город».

Фото: пресс-служба ГК «Лидер Групп».

В школе предусмотрено все, чтобы ее воспитанники получали не только знания школьной программы, но и всесторонне развивались. Два бассейна, собственный центр дополнительного образования и детский технопарк «Кванториум» превращают дошкольное и начальное образование в увлекательный развивающий процесс.

Фото: пресс-служба ГК «Лидер Групп».

— Сейчас можно говорить о том, что на территории квартала «Аэросити» формируется настоящий образовательный кластер, — говорит директор по развитию ГК «Лидер Групп» Надежда Ильина, — у каждого жилого района должна быть душа. Очень хочется, чтобы душой нашего квартала стали современные детские сады и школы, в которых юные жители наших домов будут набираться знаний в прекрасно оснащённых помещениях.

Фото: пресс-служба ГК «Лидер Групп».

Вместе с современным учреждением, «Лидер Групп» передало в дар городу 16 интерактивных досок, игровые и спортивные комплексы, а также оборудование пищеблока.

Следующим кирпичиком в новом образовательном кластере «Аэросити» станет большая средняя школа на 1650 учащихся — объект запланирован к вводу в конце 2023 года.