«Цены повысят везде, где можно»: Экономист Прокофьев объяснил, почему власти Петербурга могут увеличить тарифы на проезд в 2024 году

Окончательное решение по тарифам на проезд вынесет профильный комитет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге заседают с «нулевыми чтениями» бюджета – неофициальными прикидками того, как будут расходоваться средства городской казны на ту или иную нужду в 2024 году. В ходе обсуждений дело коснулось, конечно, и транспорта – вернее, тарифов на проезд.

Профильный комитет прикинул, на сколько процентов хорошо бы было поднять ценники в общественном транспорте. Заявку на финансирование рассчитали в размере 4,95%, исходя из уровня инфляции. Это, заметили в комитете, плановая ежегодная индексация. Но пока никаких конкретных решений не принималось.

- Решение об индексации цен на проезд на сегодняшний день отсутствует, - рассказали в комтрансе spb.kp.ru. - Если городским правительством будет принято решение оставить тарифы на уровне 2023 года, то Комитет запросит дополнительную потребность для субсидирования деятельности подведомственных Комитету государственных предприятий.

Окончательное решение о повышении цен примет, по традиции, комитет по тарифам.

Экономист Дмитрий Прокофьев в разговоре с «Комсомолкой» дополнил, что ценники на проезд могут вырасти вне связи с экономической ситуацией в Петербурге. Если у городской администрации будут такие планы, то проезд подорожает.

- Рост тарифов определяется не экономическими предпосылками. Это решение администрации, в которой играют роль лишь ее планы по повышению прибыльности транспортной системы и выполнению иных задач. Расходы правительства сейчас растут - очевиден рост цен, экономическая обстановка нестабильна. Поэтому администрация повысит цены везде, где можно будет, - рассуждает специалист.

БЫЛО-СТАЛО

Если транспортные тарифы в следующем году и правда увеличатся на упомянутые 4,95%, то вот сколько мы будем тратить на проезд:

Метро: 70 рублей - 73,5 рублей (округлим до 74)

Наземный транспорт: 65 рублей - 68 рублей