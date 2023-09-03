Двухдневный легкоатлетический забег «PushkinRun» завершился в Петербурге

«КП» бежала вместе со своими читателями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошел 96-й традиционный легкоатлетический пробег «PushkinRun». Стартовал марафон в девять утра, а к двум часам дня все участники финишировали. Из-за мероприятия в городе на Неве перекрыли несколько шоссе. О том, как прошел забег, рассказывает spb.kp.ru, бежавшая вместе с читателями.

– 3 сентября в городе стартовал один из старейших забегов Европы. В этом году событие отметило свой 100-летний юбилей, – рассказали организаторы.

Кстати, за всю свою историю марафон не проводился лишь пять раз. В годы войны, когда через трассу проходила линия фронта. В 1949 году из-за решения обкома партии о «Ленинградском деле». В последний раз событие отменили из-за злобного коронавируса в 2020 году.

Длилось событие целых два дня: программу составили для малышей и взрослых. Чтобы избежать беговых ДТП соревнования юных атлетов на 400 и 800 метров прошли днем раньше, 2 сентября на Дворцовой площади.

Длилось событие целых два дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А в это воскресенье прошли взрослые состязания. Предложили петербуржцам-спортсменам дистанции в: 42,2 километра, 30 и десять километров. А для тех, кто только встал на спортивную дорожку предусмотрели пятикилометровый пробег.

Петербуржцам не помешала даже пасмурная погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В какой-то момент участники уже подумали, что быть дождю: на небе собрались густые тучи, а спортивной формы касался прохладный ветерок. Но, к счастью, обошлось. Атлеты смогли финишировать, вымокнув только от нагрузки.

Событие отметило свой 100-летний юбилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без призов. Каждый участник, добежав до конца, получал свою маленькую награду – медаль. А для абсолютных победителей организаторы выбрали денежные подарки: 150, 100 и 80 тысяч рублей за золото, серебро и бронзу соответственно.

Каждый участник, добежав до конца, получал свою маленькую награду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А spb.kp.ru уже задумалась о личной награде – звании самого спортивного СМИ Петербурга.