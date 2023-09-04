Петербург возглавил рейтинг дешевых направлений для туристов в бархатный сезон

Петербург стал самым бюджетным направлением для туристов осенью 2023 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис «Яндекс.Путешествия» составил рейтинг самых бюджетных туристических поездок по России во время бархатного сезона. Топ дешевых городов возглавил Петербург. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости.

Чтобы составить список популярных у путешественников населенных пунктов, специалисты проанализировали бронирования и выявили выгодную стоимость. Они обращали внимание на перелеты из Москвы в сентябре и октябре. К слову, цены снизились на 42 процента по сравнению с летним периодом.

- Дешевле всего из столицы улететь в Санкт-Петербург, стоимость билета — от 4771 рубля. Менее пяти тысяч рублей потратят желающие побывать в Уфе и Казани, - пишет издание.

Относительно лета больше всего подешевели билеты в Сочи. Их стоимость сократилась на 59 процентов и сейчас может составить 7,9 тысячи рублей. В Махачкалу цена снизилась на 58 процентов – теперь 7,8 тысячи.

Билеты в Екатеринбург во время бархатного сезона обойдутся в 5,2 тысячи рублей, в Мурманск – 6,6 тысячи, в Сургут – 6,2 тысячи.