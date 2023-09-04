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Общество4 сентября 2023 5:48

Петербург возглавил рейтинг дешевых направлений для туристов в бархатный сезон

Билеты из Москвы в Петербург осенью будут стоить менее пяти тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург стал самым бюджетным направлением для туристов осенью 2023 года.

Петербург стал самым бюджетным направлением для туристов осенью 2023 года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис «Яндекс.Путешествия» составил рейтинг самых бюджетных туристических поездок по России во время бархатного сезона. Топ дешевых городов возглавил Петербург. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости.

Чтобы составить список популярных у путешественников населенных пунктов, специалисты проанализировали бронирования и выявили выгодную стоимость. Они обращали внимание на перелеты из Москвы в сентябре и октябре. К слову, цены снизились на 42 процента по сравнению с летним периодом.

- Дешевле всего из столицы улететь в Санкт-Петербург, стоимость билета — от 4771 рубля. Менее пяти тысяч рублей потратят желающие побывать в Уфе и Казани, - пишет издание.

Относительно лета больше всего подешевели билеты в Сочи. Их стоимость сократилась на 59 процентов и сейчас может составить 7,9 тысячи рублей. В Махачкалу цена снизилась на 58 процентов – теперь 7,8 тысячи.

Билеты в Екатеринбург во время бархатного сезона обойдутся в 5,2 тысячи рублей, в Мурманск – 6,6 тысячи, в Сургут – 6,2 тысячи.

Туризм: Авиаперелеты