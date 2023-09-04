«Дождь и ветер в середине недели»: Колесов рассказал о погоде в Петербурге с 4 по 10 сентября

В среду в Петербурге ожидаются похолодание и дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на текущей неделе. С 4 по 10 сентября в городе будет тепло и почти всегда сухо. В начале недели воздух прогреется до 20 градусов, а кратковременный дождь прогнозируют лишь в середине.

- Кратковременный дождь пройдет на атмосферном фронте, смещающемся через территорию Ленинградской области с запада на восток. Сам циклон очень далеко в Баренцевом море, так что даже атмосферное давление ниже нормы в Санкт-Петербурге не должно опуститься, - объяснил синоптик.

Помимо дождя, в среду станет прохладно. Ветер начнет усиливаться уже во вторник, а на следующий день его скорость достигнет 13 метров в секунду. Температура воздуха составит 16-18 градусов 6 и 7 сентября. Но после этих дней снова потеплеет до 20 градусов.

По словам Колесова, в Ленобласти значительно холодает в ночное время суток. Уже сейчас температура понижается до шести градусов. А после 8 сентября ночью ожидается похолодание до трех градусов. К счастью, это продлится лишь до выходных, а дальше ночами снова станет потеплее.