Петербург оказался на 12 месте по расходам на ЖКУ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург оказался на 12 месте в рейтинге регионов по расходам жителей на жилищно-коммунальные услуги. Оказалось, что в среднем петербуржцы платят 6165 рублей в месяц. Такие данные приводит РИА Новости по итогам своего исследования.

- Сюда включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Дороже всех такие услуги в 2022 году обходились жителям Магаданской области — около десяти тысяч рублей, дешевле - жителям Дагестана: порядка 3,6 тысячи, - объясняет издание.

К слову, доля потребительских расходов петербургской семьи, потраченная на оплату ЖКУ и топливо составила 8,5 процентов от общего дохода. За год она снизилась на 1,2 процента.

Помимо Дагестана, Петербург в рейтинге обогнали Курская область, Севастополь, Башкортостан, Ингушетия, Астраханская область, Калмыкия, Северная Осетия, Хакасия, Иркутская область и Тыва.