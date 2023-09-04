В Петербургском марафоне приняли участие бегуны из почти 500 городов России

В этом году забег был юбилейный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге уже в 96-й раз прошел легкоатлетический пробег из Пушкина в Петербург. За годы своего существования он как только не назывался. Сейчас он стал просто – Петербургским марафоном. Звучит красиво. Правда, вмещает в себя он не только марафон, то есть забег на 42,2 километра. Но и другие спортивные активности. Есть трассы для неофитов в 5 и 10 километров. А еще дистанция в 30, кому 42 еще много, а 10 вроде как мало. Наконец есть и детские забеги, они проходили на Дворцовой площади накануне главного старта.

- У нас скоростная ровная трасса, которая хорошо подходит для того, чтобы устанавливать личные рекорды. Небольшой набор высоты (всего 85 м), спуск – 120 м. На трассе нет больших и тяжелых подъемов. Поэтому бежать по ней одно удовольствие, - объяснили организаторы.

Проверить свои силы на дистанции вышли сильные духом люди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное, что получился большой спортивный праздник. Наверное, на такое и рассчитывал журналист Эдуард Пендер, который в 1923 году собрал своих знакомых бегунов и предложил пробежать 30 верст от Тярлево до угла Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. А, может не на что он и не рассчитывал, а просто на работу опаздывал – потому что там на углу, как раз находилась редакция его газеты.

Так или иначе, сегодня марафон стал крупным городским событием. Чем-то вроде «Алых парусов», только еще круче. Потому что «Алые паруса» то проводились, то нет. А марафон из Пушкина отменяли всего пять раз – в блокаду, в 1949-м и в 2020-м из-за коронавируса. То есть это не просто марафон, а некая спортивная городская константа.

Каждый участник, добежав до конца, получал свою маленькую награду – медаль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург приехали участники из 478 городов России. И международные гости тоже были, потому что бег – объединяет. Быстрее всех с трассой справился Игорь Веретенников, за 2 часа и 24 минуты. А Антонина Юшина – самая быстрая участница у женщин – бежала по трассе всего на 20 минут дольше.

Каждый участник, добежав до конца, получал свою маленькую награду – медаль. А для абсолютных победителей организаторы предоставили денежные подарки: 150, 100 и 80 тысяч рублей за золото, серебро и бронзу соответственно.

Для сотрудников «Комсомольской правды в Петербурге» это уже третий забег этим летом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Редакция «Комсомольской правды» тоже участвовала в забеге. И это был тот случае, когда участие – это уже победа.