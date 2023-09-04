Дети из семей участников СВО в Ленобласти получили канцелярские наборы и школьные принадлежности

В этом году за помощью к региональному отделению партии «Единая Россия» обратились десятки семей, в которых мужчины выполняют задачи специальной операции. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе акции «Собери ребенка в школу» 22 тысяч детей из Ленинградской области получили канцелярские наборы и школьные принадлежности. Среди них были ребята из семей участников спецоперации и жителей подшефного Енакиево.

- В этом году за помощью обратились десятки семей, в которых мужчины выполняют задачи специальной операции, - сказал координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Законодательного собрания Людмила Тептина. - Мы смогли передать школьные наборы с самым необходимым 191 ребенку из таких семей. Особенно важно было обеспечить первоклашек, чтобы начало обучения было для них максимально комфортным.

Кроме того, партия передала в новые регионы более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей.

- Волонтеры доставляли их в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой, - отметил руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг.

Также активисты партии активно участвовали в благоустройстве пришкольных территорий и помогали делать косметический ремонт. Еще по народной программе партии привели в порядок несколько школ.