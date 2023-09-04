В Северо-Западном регионе на 60% вырос спрос на образовательные кредиты. Фото: freepik.com.

По итогам семи месяцев 2023 года, жители Северо-Запада оформили на 60% больше льготных образовательных кредитов, чем с января по июль прошлого года. Такие цифры сообщили в Сбере. Всего за это время банк выдал на образование 1,37 миллиарда рублей. Рост объема такого кредитования по всему региону - 66%, такой же показатель и в Петербурге.

Самый высокий спрос зафиксирован в Коми, где жители республики брали кредиты на образование более чем в 3,3 раза чаще, в сравнении с прошлым годом. В результате общий объем кредитования вырос в три раза. На втором месте - Калининград, где рост в 2,5 и два раза соответственно.

На Санкт-Петербург приходится 80% финансирования. На втором месте - Ленобласть и Калининград.

По статистике в около 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем студенты региона в этом году берут на образование по 330 тысяч рублей.