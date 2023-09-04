В Петербурге открылся бесплатный научно-популярный лекторий

Бесплатный лекторий открыт для всех желающих каждую субботу в 14:00 на концертной площадке фуд-молла. Фото: VOKZAL 1853.

Начало учебного года - самое время получать новые знания! Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики (ИТМО) совместно с фуд-моллом VOKZAL 1853 запускают научно-популярный лекторий. На нем журналисты, врачи и ученые расскажут о том, как наука и доказательный подход к медицине и образованию влияют на нашу повседневную жизнь.

Бесплатный лекторий открыт для всех желающих каждую субботу в 14:00 на концертной площадке фуд-молла. Приходите и узнавайте много нового, общайтесь и изучайте мир в окружении единомышленников!

СПРАВКА

Адрес: Концертная площадка, VOKZAL 1853, Набережная Обводного канала 118 С.

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