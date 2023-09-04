Российские студенты разработают проект модернизации мемориального комплекса «Дорога жизни» в Ленобласти

Одни памятники «Дороги жизни» - это произведения искусства, другие - исторические документы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Ленинградской области свято помнят и чтят память о Великой Отечественной войне и блокаде. Одним из символов этой памяти является мемориальный комплекс «Дорога жизни». Он начал складываться в 1960-1970-х вдоль одноименного пути, который соединял блокадный Ленинград с большой землей в военные годы. Памятники размещены на первых 46 километрах дороги - от станции Ржевка до мыса Осиновец у берега Ладожского озера. Каждый километр сухопутного пути до Ладоги отмечен мемориальным столбом. Наиболее известные монументы комплекса - «Цветок жизни», «Дуб и лавр», «Катюша», «Разорванное кольцо» - находятся на третьем, десятом, семнадцатом и сороковом километрах.

Одни памятники «Дороги жизни» - это произведения искусства, другие - исторические документы: транспорт, перевозивший грузы в осажденный город, оружие, защищавшее его. В советское время мемориалы комплекса возводились силами школьников, студентов и рабочих Ленинграда. Последние памятники дороги относятся к XXI веку.

Однако, время идет и знаменитому мемориалу требуется модернизация и исправления. В этом деле может помочь талантливая молодежь. Как сообщает правительство Ленинградской области, со 2 сентября открылся прием заявок на участие в архитектурном конкурсе на создание концепции модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни». Организатором выступил Комитет градостроительной политики Ленинградской области при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Участвовать в конкурсе могут команды студентов высших учебных заведений России и студенческих творческих коллективов. Им предстоит придумать оформление объектов инфраструктуры и освещение памятников, разработать дизайн-код городской среды вокруг комплекса и брендинг «Дороги жизни», ее информационно-туристического центра, а также создать мемориал погибшим на Ладожском озере. При этом очень важно учитывать требования к сохранению объектов культурного наследия, выдержать стилистическую связь нового оформления с существующим мемориальным комплексом.

Заявки на участие нужно отправлять по адресу Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Состязание пройдет в два этапа. Для участия во втором будут выбраны концепции трех команд, а по его окончании определят команду-победителя. Прием заявок продлится до 6 октября 2023 года. А 22 ноября состоится открытие выставки работ финалистов и подведение итогов.

Подробности о проекте можно узнать по ссылке