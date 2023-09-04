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4 сентября 2023 15:01

«Район перенаселен»: Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга приостановили застройку Шушар из-за перенаселенности района
Константин ВАСИЛЕВСКИЙ
Смольный решил остановить застройку Шушар.

Смольный решил остановить застройку Шушар.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поселок на границе Московского и Пушкинского районов Петербурга давно ассоциируется у горожан с активным домостроительством. Один из основных застройщиков Шушар, компания «Дальпитерстрой», подавала заявку в генплан на то, чтобы перевести еще часть бывших земель одноименного совхоза в жилую категорию. Это позволило бы застроить красивыми, а главное очень-очень многоквартирными домами около 150 гектаров. Это примерно треть площади нынешних Шушар.

Однако комиссия по подготовке изменений в генплан приняла решение отказать просителям. Таким образом участок между кольцевой дорогой, Витебским проспектом и балтийской железной дорогой останется незастроенным. То есть почти незастроенным. Город планирует возводить там спортивные и социальные объекты. Но не дома.

В Шушарах новых домов не будет, а вот спортивные и социальные объекты - да.

В Шушарах новых домов не будет, а вот спортивные и социальные объекты - да.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это значит, что жители Шушар могут вздохнуть спокойно. Наверняка в случае начала такого строительства нагрузка на социальную инфраструктуру бы серьезно возросла.

- Решение о приостановке застройки Шушар связано с перенаселенностью района и необходимостью решения транспортных проблем, - отметили источники «КП» в Смольном.

Впрочем, в Шушарах еще продолжается строительство тех домов, разрешение на которых было выдано раньше. Речь идет о почти миллионе квадратных метров жилья. По словам экспертов, таких объемов застройщикам хватит еще на пять лет.

Эксперты уверены, что шушары достигли своего потолка, расширять их не надо.

Эксперты уверены, что шушары достигли своего потолка, расширять их не надо.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что же касается решения комиссии, то оно закономерно, говорят эксперты. Шушары достигли своего потолка.

- На западе государства строили подобного рода кварталы и отдавали людям, как социальное жилье, - говорит урбанист Даниил Воронин. - Но потом решили, что это ошибка, людей расселили, а дома взорвали. У нас же все это – частная собственность, и так проблему не решишь. Ведь это не игра Sims где можно взять здание и куда-то перенести. Могут ли Шушары стать более комфортным районом для жизни? Да! Для этого нужно решить проблемы с транспортной доступностью. То есть построить трамвай из Купчино, о котором давно говорят. И там нужно общественное пространство, парк, может даже, не один. Плюс важно привести в порядок дворы, решить проблему с парковками. Но все это – большие затраты. Нужно быть к ним готовыми.

К слову, скоростной трамвай из «Купчино» в Славянку должны запустить в 2025 году.

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