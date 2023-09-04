«Район перенаселен»: Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Смольный решил остановить застройку Шушар. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поселок на границе Московского и Пушкинского районов Петербурга давно ассоциируется у горожан с активным домостроительством. Один из основных застройщиков Шушар, компания «Дальпитерстрой», подавала заявку в генплан на то, чтобы перевести еще часть бывших земель одноименного совхоза в жилую категорию. Это позволило бы застроить красивыми, а главное очень-очень многоквартирными домами около 150 гектаров. Это примерно треть площади нынешних Шушар.

Однако комиссия по подготовке изменений в генплан приняла решение отказать просителям. Таким образом участок между кольцевой дорогой, Витебским проспектом и балтийской железной дорогой останется незастроенным. То есть почти незастроенным. Город планирует возводить там спортивные и социальные объекты. Но не дома.

В Шушарах новых домов не будет, а вот спортивные и социальные объекты - да. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это значит, что жители Шушар могут вздохнуть спокойно. Наверняка в случае начала такого строительства нагрузка на социальную инфраструктуру бы серьезно возросла.

- Решение о приостановке застройки Шушар связано с перенаселенностью района и необходимостью решения транспортных проблем, - отметили источники «КП» в Смольном.

Впрочем, в Шушарах еще продолжается строительство тех домов, разрешение на которых было выдано раньше. Речь идет о почти миллионе квадратных метров жилья. По словам экспертов, таких объемов застройщикам хватит еще на пять лет.

Эксперты уверены, что шушары достигли своего потолка, расширять их не надо. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что же касается решения комиссии, то оно закономерно, говорят эксперты. Шушары достигли своего потолка.

- На западе государства строили подобного рода кварталы и отдавали людям, как социальное жилье, - говорит урбанист Даниил Воронин. - Но потом решили, что это ошибка, людей расселили, а дома взорвали. У нас же все это – частная собственность, и так проблему не решишь. Ведь это не игра Sims где можно взять здание и куда-то перенести. Могут ли Шушары стать более комфортным районом для жизни? Да! Для этого нужно решить проблемы с транспортной доступностью. То есть построить трамвай из Купчино, о котором давно говорят. И там нужно общественное пространство, парк, может даже, не один. Плюс важно привести в порядок дворы, решить проблему с парковками. Но все это – большие затраты. Нужно быть к ним готовыми.

К слову, скоростной трамвай из «Купчино» в Славянку должны запустить в 2025 году.