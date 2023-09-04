Маленькая страна с большими амбициями: Армения готовит гастроли Снуп Догга

Армения готовит гастроли Снуп Догга. Фото: Антон Ратников.

Маленькая Армения выходит на большую музыкальную арену. Страна может организовывать масштабные концерты мировых звезд не хуже, чем это делают крупные страны. Так, совсем скоро в столицу приедет легендарный американский рэпер и актер Снуп Догг! Артист выступит 23 сентября на самом большом стадионе страны.

Концерт пройдет на стадионе «Раздан». Вместимость площадки - около 25 тысяч. Это больше, чем население Приозерска или подмосковного Волоколамска. Здесь выступали всемирно известный рэпер 50 Cent, французская певица ZAZ и другие музыкальные селебрити. Но сейчас больше всего в Армении ждут Снуп Догга. По словам PR-менеджера концерта Аракс Касян, это будет самое масштабное шоу за всю историю Армении.

- Билеты для туристов были распроданы всего за три дня! Этот ажиотаж подчеркивает интерес не только местных жителей, но и жителей соседних стран. К нам приедут из России, Грузии, Казахстана, Америки и Европы, - делится с «КП» Аракс Касян и намекает, что чуть-чуть билетов еще все же осталось.

Пригласить такую большую звезду было нелегко. Переговоры с рэпером длились несколько месяцев. И нет, уговаривать артиста не пришлось - он с самого начала заинтересовался предложением и страной в целом. Говорят, он очень ждет поездку и уже наслышан о теплом приеме в этой стране.

- Проблем с ним никаких не было. Просто обсуждали детали, согласовывали некоторые моменты, - поясняет PR-менеджер концерта.

Легендарный американский рэпер и актер Снуп Догг. Фото: snoopdogg.com.

Снупп даже выложил в соцсети анонс концерта, чего почти никогда не делает. В видео рэпер говорит о том, что очень рад выступить в Армении и что шоу будет легендарным - единственным в своем роде. Фанаты уже потирают руки: что же такого интересного приготовил их любимый артист?

К слову, именно Снуп Догга организаторы пригласили не просто так. Они провели опрос среди людей разного возраста и профессии, и оказалось, что рэпер очень популярен и его многие хотели бы послушать вживую, поэтому врываться в мир большой музыки Армения планирует с него. Но это только начало. Планы у страны грандиозные.

- С другими артистами уже ведутся переговоры, однако их имена мы пока оставим в секрете, - интригует Аракс. - Но это точно будут мегазвезды!

И это только начало. Маленькая Армения ставит перед собой большие цели и хочет стать значимым игроком в проведении мировых культурных событий. И, кажется, у нее это уже получается.

Кстати, в свое время в Армению приезжал Канье Уэст с Ким Кардашьян. Без концерта, но экстравагантный артист все же выступил. Прямо у озера Карапилич (оно же Лебединое озеро), где отдыхал вместе с экс-супругой. Это была импровизация, но кому-то повезло послушать. А потом он все-таки упал в озеро. Вот тебе и шоу!

Подготовила: Анна ГРЕНЬ

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