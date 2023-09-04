Юных петербуржцев научили правилам дорожного движения

После игры все дети получили раскраски, расписание и лотерейные билеты. Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Северо-Запад».

Правила дорожного движения знать должен каждый. Они - основа безопасности в городе. ПДД необходимо соблюдать и на тротуаре, и на автозаправочной станции и на автомобильной трассе. Об этом и многом другом дети узнали на познавательном мероприятии в городе профессий.

Безопасность в приоритете

Станислава Деревцова в городе профессий впервые. Ее отец Петр часто заправляется на АЗС «Роснефть» и участвует в программе лояльности компании. В приложении он увидел информацию о том, что предприятие предлагает автомобилистам поучаствовать в мероприятии, где расскажут о правилах дорожного движения. Зарегистрировался и вот – Станислава изучает ПДД, ездит на автомобилях и примеряет профессию оператора АЗС.

- Мне очень нравится. Когда мы ехали на машине, сначала у меня ничего не получилось, а второй раз все удалось, - делится впечатлениями Станислава.

Девочка в восторге. И не она одна. Участие в занимательном выходном приняли участие более 90 детей.

В организации мероприятия принимали участие и волонтеры из числа работников компании. Они пришли в выходной, чтобы помочь и научить детей правилам дорожного движения, чтобы путь до школы был безопасным.

Волонтерство – важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». Сотрудники «Роснефть-Северо-Запад» принимают активное участие в благотворительных всероссийских и региональных акциях, ориентированных на помощь детям.

Ранее, для детей и их родителей волонтеры провели праздник хоккея «Шайбу! Шайбу!», экологический фестиваль «Путешествуйте с заботой о природе», пленэр «Наедине с природой» и другие яркие события. Кроме этого, компания организует внеклассное обучение в школах совместно с ГИБДД, дарит световозвращатели и активно пропагандирует их использование. В темное время суток детей часто просто не видно. А световозвращатели «сигнализируют» водителям, что идет ребенок и нужно быть внимательнее.

Станислава Деревцова уверена: надо пробовать, и все получится! Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Северо-Запад».

Удачный формат

В городе профессий дети провели почти целый день. И он был очень насыщенным. Организаторы разделили их на пять команд, каждая из которых поочередно проходила участие в квесте – веселом, но важном - вкладывающим в детскую память знания о правилах дорожного движения. Так, помимо езды на мотоциклах, участники квеста прошли эстафету на машинках, просмотрели и обсудили познавательный фильм о соблюдении правил безопасности на дороге и нарисовали по своему собственному дорожному знаку. Многие повторяли знаки, которые видели из окна машин – «кирпич», «ограничение скорости», «поворот». Но были и необычные. Так, дети нарисовали знак, уведомляющий, что через 800 метров будет город, и знак, предупреждающий о скором появлении инопланетян.

Игровая автошкола стала одним из заданий квеста. Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Северо-Запад».

К слову, родители рады, не только тому, что дети весело проводят время, но и его очевидной пользе.

- Это важно! «Дети должны знать о безопасности на дорогах», - говорит мать 6-летней Дарья Виктория Архипова. У женщины – педагогическое образование, и она подчеркивает, что формат подачи информации выбран удачно, детям интересно. А важность этих знаний переоценить невозможно.

После квеста ребятам вручили раскраски, яркие школьные расписания и настольные игры по ПДД. Затем - мастер-классы, на которых дети своими руками сделали брелоки машин из полимерной глины и подсвечники для ночника. Завершился праздник бумажной дискотекой.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.