«Часть долларов и евро заместил юань»: эксперт рассказал, что изменилось в кредитовании за 2023 год

Зампред Сбербанка: Мы помогаем клиентам в заполнении ниш в связи с уходом иностранных игроков. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В последнее время в финансовых кругах страны говорят, что темпы роста кредитования в 2023 году могут побить рекорды. Причем максимумы может обновить не только кредитование физлиц за счет быстрорастущей ипотеки, но и кредитование юрлиц. Треть корпоративных кредитов в России приходится на Сбербанк. Накануне старта VIII Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о тенденциях в корпоративном портфеле, влиянии на него решений о повышении ключевой ставки, ситуации в различных отраслях экономики и работе с «дружественными» валютами.

- В начале августа вы повысили прогноз по приросту корпоративных кредитов на 2023 год до 17-19%. Сейчас темпы корпоративного кредитования укладываются в этот прогноз?

- По Российским стандартам бухгалтерского учета в 2023 году за 7 месяцев корпоративный кредитный портфель увеличился на 15%, а без учета валютной переоценки - на 9,3%, - отметил Анатолий Попов. - У нас еще остаются валютные кредиты. Их количество в твердых валютах сокращается, но растет финансирование в юанях. Они индексируются в случае ослабления курса рубля. Главные драйверы прироста портфеля все те же самые - это, в первую очередь, жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз. У нас в портфеле появились новые долгосрочные проекты. Кроме того, мы помогаем клиентам в заполнении освободившихся рыночных ниш в связи с уходом иностранных игроков с российского рынка. Мы раньше давали прогноз 17-19% прироста корпоративного портфеля, сейчас сложно сказать, каким он будет.

- Вы уже отмечаете снижение спроса компаний на кредиты на фоне роста ставок. ЦБ с 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Или пока еще мало времени прошло?

- Слишком короткий период, поэтому делать выводы преждевременно. Основной задачей регулятора, по моему мнению, была стабилизация валютного курса. Мы видим, что эта задача выполняется. По мере улучшения ситуации начнется снижение ключевой ставки. Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам. Возможно, в моменте это финансирование будет дорогим, но далее ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, расходы на обслуживание долга будут снижаться. Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время - это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными. Сейчас идут два процесса. Первый - замещение российскими компаниями иностранного финансирования. Для крупных компаний опции привлечения средств за рубежом сейчас недоступны, а необходимость получения финансирования есть, поэтому этот долг придет в кредитные портфели банков. Размещение облигаций для компаний иногда не является самым эффективным инструментом. Второе - выход иностранных игроков с российского рынка.

- Какая доля кредитов по плавающим ставкам в вашем корпоративном портфеле сейчас? Как она изменилась с начала года?

- Около половины, чуть ниже 50%. На начало этого года было порядка 47%, то есть эта доля все равно увеличивается. Сейчас для компаний еще более выгодно брать кредиты по плавающей ставке, они ожидают снижения ключевой ставки. Привлекать по фиксированной ставке очень дорого.

- Какие тенденции с точки зрения качества портфеля вы отмечаете? Доля просрочки в принципе с начала года не изменилась. Видите ли вы ухудшение качества в каких-то отраслях, по группам компаний?

- Фундаментальных ухудшений нет. Мы за прошлый год провели большую работу по девалютизации портфеля, поэтому изменение курса не так сильно влияет. Еще остаются валютные кредиты у компаний, имеющих валютную выручку, соответственно их риски захеджированы. Также есть заемщики в рамках синдикатов с участием международных банков, там по той или иной причине конвертация в рубли невозможна. Наиболее сложный сегмент, наверное, это коммерческая недвижимость, в первую очередь торговые центры, которые давным-давно традиционно привлекали долговое финансирование в иностранной валюте. Но речь идет о лучших торговых центрах страны. У них сохраняется валютная задолженность, но доля таких кредитов в этом секторе не превышает 15%. Когда курс доллара был 60-70 рублей, многие компании конвертировали задолженность по льготным ценам и сейчас обслуживают уже рублевый долг.

- Какая доля валютных кредитов в корпоративном портфеле банка в настоящее время?

- За прошлый год доля снизилась с 25% до 17% и сейчас фактически остается около данного значения, потому что часть долларов и евро заместил юань.

В конце эксперт отметил, что товарооборот между Россией и Китаем продолжает активно расти, что, естественно, органически повышает популярность юаня. Кроме того, отсутствует санкционная угроза на эту инфраструктуру. Рынок движется от доллара и евро к валютам, санкционные риски которых минимальны.

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