«У вас долг»: Мошенники стали обманывать жителей Петербурга фальшивыми квитанциями по оплате ЖКХ

Петербуржцы начали находить в почтовых ящиков фейковые квитанции по оплате ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Липовые заявления о выдаче судебного приказа массово начали приходить в почтовые ящики Петербурга. «Просим суд взыскать с собственника долг, пенни, судебные расходы и направить приказ в Федеральную службу судебных приставов», - такие письма получают горожане. И ведь все с печатями – прям как настоящие!

«Лже-юрист назвал неправильные статьи»

- Позвонил лже-юрист, нахамил, отвратительно со мной разговаривал, назвал статьи закона, которые никак не связаны ни с ЖКХ, ни с долгами. Я понимаю, что он общался со мной так специально, чтобы напугать, но у него это не получилось. Мошенник расстроился и повесил трубку, - рассказала Надежда Маслова, которой пришла повестка в суд по несуществующему долгу.

Вот, как выглядит фейковая квитанция. Фото: предоставлено "КП"

Надежда Маслова юрист и хорошо ориентируется в законодательстве. Девушка отлично знает свои права: недвижимость куплена не в браке, в этой квартире она не живет, ее муж на СВО защищает родину, по закону она не обязана ничего оплачивать.

- С ЖКХ у меня прекрасные отношения, я приходила к ним и показала все справки, поэтому нам официально не должны начислять пенни, - говорит петербурженка, которая сразу заподозрила неладное.

Такое же письмо получила петербурженка Мария.

- Меня спасла от мошенников привычка оплачивать счета через личный кабинет официального сайта жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на то, что в «письме счастья» были верно указаны мой адрес, фамилия и имя, я решила все перепроверить. На официальной странице я увидела, что долга нет, электронное письмо о задолженности мне тоже не приходило, поэтому всем знакомым я рекомендую перепроверять информацию через официальные источники. Главное – действовать без паники!

Компетентно

Как проверить, есть ли долг?

- Идет ли в отношении вас судебное разбирательство или нет, можно проверить на официальном сайте суда, в который вызывают. Также суд не является медиатором – те есть посредником для примирения сторон, поэтому и в судебном письме точно не должен прилагаться QR-код для оплаты долга, - объясняет Сергей Емельянов, юрист «Общества защиты прав потребителей», призывая петербуржцев быть бдительнее.

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