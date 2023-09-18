Сочетаем несочетаемое: едим сладкую рыбу и подбираем неожиданный напиток к десерту

Журналист «Комсомольской правды» на дегустации новой линейки «Бочкарев Ремесленное Безалкогольное». Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Главная цель была простая: понять, как разные сорта сочетаются с совершенно разными кулинарными традициями. Выяснилось, что подходящих вариантов множество: главное — не бояться экспериментировать.

СЫР

Считается, что сыр — это хорошее дополнение к вину. А вот если мы говорим о сыре с пивом, то на ум приходят разве что сильно соленые или суперкопченые варианты из тех, что можно купить в любом супермаркете в разделе «Закуски». Однако, если отбросить лишний страх, то можно понять, что к пиву подойдет практически любой сыр. Главное — найти правильную пару. Традиционный освежающий лагер хорошо идет с чем-то вроде моцареллы или какого-то другого мягкого сыра, пусть даже из козьего молока. Правило тут такое: чем крепче пиво, тем более терпкий и насыщенный вкус должен быть у закуски.

К пиву подойдет практически любой сыр. Главное — найти правильную пару. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Что же касается безалкогольного «Бочкарева Ремесленного», то с самым легким сортом «Холод и солод» хорошо идет творожный сыр кнолле. Его в свое время придумали в Швейцарии, а фишка блюда в том, что его скатывают в небольшие шарики, которые затем посыпают всем, что только пожелает душа: перец, паприка, матча.

Не сильно терпкие варианты такого сыра хорошо идут с «Холодом и солодом», потому что это безалкогольное пиво никогда не будет «тянуть одеяло вкуса» на себя. Этот сорт как будто бы создавался, чтобы быть идеальным напарником, как Санчо Пансо у Дон Кихота. Поэтому «Холод и солод» как бы подчеркивает сильные стороны еды и при этом не добавляет ничего своего. Такое интеллигентное пиво нужно выпивать с таким вот интеллигентным сыром. Это очень по-петербургски.

К безалкогольному «Бочкарев Ремесленное. Холод и солод» идеально подойдет творожный сыр кнолле. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

ХОТ-ДОГИ С КОРЮШКОЙ

Фестиваль «Стороны света» — петербургский, поэтому и еда там встречается очень петербургская. Так что не стоит удивляться, что среди фудтраков есть и такой, где гостям предлагают хот-доги, начиненные вовсе не баварскими сосисками, а корюшкой. Обильно политые соусом, похожим на тар-тар, и приправленные луком-фри, они как вкусовая бомба: насыщают быстро и безальтернативно.

К такому артиллерийскому напору нужно подбирать более насыщенные варианты вкуса. Здесь интересную роль может сыграть нефильтрованный сорт безалкогольного «Белого колоса». Он вообще у мастеров получился своеобразным и ни на что не похожим. Легкие фруктовые нотки и сладость в послевкусии намекают на что-то бельгийское — любят в той части света такие вот интересные сочетания в бутылке.

Идею этой пивной пары мы подсмотрели именно у жителей приморских районов. Там много рыбы, и ее часто едят в сочетании с чем-то сладким. Даже мой дед предпочитал такой бутерброд: он брал кусок черного хлеба, обильно смазывал его малиновым вареньем, а сверху шлепал кусок селедки. Родственники, если честно, одно время считали, что он не в себе, а потом как попробовали…

Рыбные хот-доги (например, с корюшкой) - тоже идеальный вариант закуски. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Много позже я навел справки, и оказалось, что дед был умным человеком и, кроме того, — гурманом. Потому что сочетание сладкого и соленого — идеальная пара для наших вкусовых сосочков.

И когда мы берем рыбный хот-дог в левую руку и стакан с безалкогольным «Белым колосом» в правую, а потом по очереди все это вкушаем, случается какая-то магия. Как будто бы сошлись вместе две частички сломанного амулета. Как будто река вошла в привычное русло. Как будто встретились два влюбленных человека. В общем, вы поняли. Вкус того стоит.

ШАШЛЫК

Летний фестиваль сложно представить без зоны барбекю. А где барбекю — там, как известно, и пиво.

Летний фестиваль сложно представить без зоны барбекю. А где барбекю — там, как известно, и пиво. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Тут, возможно, встанут с мест некоторые люди и начнут говорить о том, что жареное мясо нужно употреблять обязательно с красным сухим вином.

Мы не будем с ними спорить. Вино и мясо — сочетание недурственное. Но в том случае, если вы любите вино. А если вы любите мясо? Тогда вам нужна к нему такая пара, которая поможет раскрыться вкусу шашлыка наиболее полно.

Шашлык помогает раскрыться вкусу пива наиболее полно. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Повара обильно используют и при маринаде, и при самой жарке мяса самые разные приправы (и чем жарче климат, из которого привезли рецепт, тем больше будет приправ). В худшем случае за этими приправами уже и мяса не разглядеть. Но мы не будем ориентироваться на худших. А возьмем для примера вполне себе стандартный люля. Да, в фарш, безусловно, добавят и кориандр, и зиру, но главное — чтобы не много.

Оттянуть и дополнить этот вкус поможет сорт, исключающий сладковатость. Потому что сладость фаршу придадут приправы. Нам же, наоборот, нужно почувствовать корнем языка приятную хмелевую горечь. Такую, какую дает сорт безалкогольного «Живого розлива». Это вообще мужское пиво по своему характеру. Потому что когда вы стоите в магазине и думаете, что вам выбрать, а продавец спрашивает: «Вам с горчинкой?», — настоящий мужчина просто не может в ответ заявить: «Нет-нет, мне послаще». Он обязательно скажет: «Не просто с горчинкой, с горчинищей!».

Если любите с горчинкой, выбирайте сорт «Живой розлив». Это идеальная пара к жаренному на углях мясу. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

«Живой розлив» за счет правильного охмеления и баланса дает нужный эффект именно в сочетании с жаренным на углях мясом. Главное — тоже соблюдать баланс. Как с текилой, где есть правило: «Лизнул — выпил — закусил», в пивной шашлыкиаде нужно соблюдать правило «Откусил — выпил — откусил — выпил». Каждый новый глоток пива обнулит ваши вкусовые рецепторы. Поэтому вы сможете вкушать шашлык так долго, как вам того хочется. Ну или пока желудок не намекнет: «Эй, хватит!», или пока то же самое не скажет ваша жена.

В пивной шашлыкиаде нужно соблюдать правило «Откусил — выпил — откусил — выпил». Каждый новый глоток пива обнулит ваши вкусовые рецепторы. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

МОРОЖЕНОЕ В ГОНКОНГСКОЙ ВАФЛЕ

Что? Да!

Мы же договорились, что будем экспериментировать. В момент выпивания пива «Белый колос», который иногда, как будто немного стесняясь, за глаза называют «десертным», возникла мысль, а что если попробовать его с настоящим десертом?

Про гонконгские вафли все слышали? Это такие особые вафли, которые ладно что готовятся из яичного дрожжевого теста, так еще и выпекаются в специальной вафельнице, придающей им необычную форму. Как будто в тесто напихали с десяток перепелиных яиц. Но главное в такой вафле — подача. Ее начиняют чем угодно. Но чаще всего, конечно, мороженым. А сверху кладут ягоды, фрукты, поливают все это дело сиропом. Получается такой «Кошмар диабетика». Но выглядит это так, что уже издали хочется это лизнуть. Особенно если вы перед этим съели шашлык.

То самое мороженое в гонконгской вафле или «Кошмар диабетика». Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Да, человек, который в левой руке держит такую вот вафлю размером с небольшой олимпийский факел, а в другой — бутылку пива, может вызвать удивление. И даже кривотолки. Но как только он откусит от вафли, а потом запьет это дело пивом, лицо его озарит такая улыбка, что большинство окружающих захотят сделать то же самое. И многие даже сделают.

Единственное, что могу посоветовать таким экспериментаторам, — сначала съесть все мороженое с ягодами, а потом уже поедать остатки вафли и запивать это дело пивом. Потому что вафля сама по себе суховата, и ей точно нужна какая-то поддержка. Причем это даже может быть и не «Белый колос», а любой другой сорт «Бочкарева Ремесленного», даже с ноткой горечи во вкусе.

Ну и еще один нюанс — мороженое нужно съесть быстро, потому что оно растает.

Сначала съесть все мороженое с ягодами, а потом уже поедать остатки вафли и запивать это дело пивом. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из всего произошедшего можно вынести несколько уроков. Во-первых, не бойтесь искать новые и необычные сочетания. Вы будете сильно удивлены тому, как продукты, которые мы считали весьма консервативными и понятными, преображаются и радуют нас своей новизной, если подобрать к ним правильную пивную пару. Во-вторых, когда берете пиво, все же уточните, какой именно сорт у вас в руках: будет ли его послевкусие сладковатым. Или наоборот — горьковатым. Или же это прозрачный и легковесный лагер. Понимание того, какой напиток вы берете, поможет подобрать к нему подходящий продукт. И в-третьих, сразу определитесь: вы пьете и закусываете или едите и запиваете. Потому что от правильно расставленных акцентов зависит очень многое. В том числе и в еде.

Ну и, конечно, покупайте хорошую и вкусную еду. Потому что с пивом все ясно. «Бочкарев Ремесленное» 0% алкоголя свое дело сделает в любом случае.

Прислушивайтесь к своим желаниям и не бойтесь искать необычные сочетания. Фото: пресс-служба бренда «Бочкарёв»

Реклама. ООО «ОПХ»