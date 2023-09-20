В СПбГУП обсудят развитие высшего образования

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов 22 сентября состоится пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Общественные науки и развитие высшего образования». Она будет посвящена 300-летию Российской академии наук.

Обсуждаться будет широкий спектр вопросов, но в основном специалисты сконцентрируются на тех вызовах, которые стоят сегодня перед российской высшей школой.

Выступить с докладами должны многие известные ученые, в частности, заместитель Президента РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик РАН Т.Я. Хабриева, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, академик РАН, ректор СПбПУ А.И. Рудской, член-корреспондент РАН и ректор СПбГУП Александр Запесоцкий,

В программе первого дня также — знакомство участников с материальной базой реализации «Культуроцентристской концепции высшего образования», разработанной и внедренной СПбГУП.