Дорого, но без очереди: В Петербурге раскрыли банду «решал» из МРЭО

Утром 20 сентября проведено 30 обысков в домах и офисах участников схемы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В Петербурге полиция и следственный комитет накрыли сеть контор, которые помогали автомобилистам получать услуги МРЭО ГИБДД без очереди. В большинстве таких контор скорость оформления документов напрямую зависела от «мотивации» сотрудников ГИБДД.

- Участники организованной группы создали специальные сайты, посетителям которых за денежное вознаграждение предлагалось быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации автомобилей. Для этого часть полученного дохода передавалась должностным лицам МРЭО ГИБДД, - рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, - по предварительным подсчетам годовой доход от нелегальной схемы исчислялся десятками миллионов рублей.

Рассказали в полиции, в рамках расследования дела по статье 290 УК РФ (получение взятки) за одно утро 20 сентября проведено 30 обысков в домах и офисах участников схемы. А руководителя группы, который и придумал торговать очередями, вообще задержали на Алтае, где он был на отдыхе.

Задержанные особенно не сопротивлялись.

- Что здесь такое происходит? – гневно спросил один из них, видимо, спросонья. Но потом стал общаться более культурно.

- Догадываетесь, за что вас задержали? – спрашивали оперативники.

- Нет.

- А чем вообще занимаетесь?

- Да так, ничем… техосмотром.

Есть первые задержанные. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, организатором схемы был 30-летний безработный из Петербурга. Его задержали в аэропорту Барнаула. Мужчина только что прилетел из Тайланда. Кроме того, задержаны два его помощника, которые отвечали за контакты с сотрудниками МРЭО.

- Оба руководили коммерческой фирмой, предоставляющей услуги по прохождению технического осмотра автотранспорта. Еще один участник группы курировал финансовые вопросы и вел бухгалтерию, - сообщили в полиции, - они создали несколько сайтов, которые внешне были схожи с официальными ресурсами ГИБДД, и предлагали посетителям быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации авто. По оперативным данным, в схему были вовлечены сотрудники нескольких МРЭО Петербурга.

Отмечается, что задержанные предлагали как «безобидные» услуги, вроде регистрации без очереди, так и помогали оформлять машины с нарушениями в документах.

- Простое ускорение процедуры стоило клиенту 10 тысяч рублей. Дополнительные тарифы были предусмотрены для авто с нарушениями. Зарегистрировать полностью тонированную машину тоже было можно, но доплатив еще 20 тысяч рублей, а вот наличие следов изменений номеров агрегатов «тянуло» дополнительно на 100-150 тысяч рублей, - уточнили в полиции.

БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ ТАЛОНЧИКОВ

Как признался «КП-Петербург» вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин, автоэксперты говорят о проблеме давно. Вокруг МРЭО выросла сеть фирм и «решальщиков», которые продают места в очереди в ГИБДД. Нужно поставить на учет машину, получить новые номера или обменять просроченные права – платите в кассу и идите без очереди.

- Это не только питерская проблема, - говорит Шапарин, - эти «помогалы» без страха рекламируют себя по всей стране. Проблема в том, что талончики в МРЭО на ближайшее время просто невозможно получить. Их нет. А решальщик вам его продаст. Вот и вся его услуга. Стоит это порядка 6-8 тысяч рублей. Была надежда, что Госуслуги помогут решить проблему, но и там талончиков нет, все разбирают сразу, как только они появляются. Поэтому, если с машиной нужно что-то сделать срочно, другого варианта, как заплатить посреднику, нет. И я уверен, что за Питером должна последовать и Москва, и все остальные субъекты Федерации, где тоже процветает этот бизнес.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Найти «помогалу» можно было на сайтах объявлений или просто забив слово «МРЭО» в поисковике. На сайте, чем-то похожем на портал ГИБДД, вам сразу скажут, что вы попали не в МРЭО, но все вопросы решить можно здесь. В описании услуги сказано, что менеджер займет для вас нужное время, а в назначенный час у окошка регистратора клиента будет ждать «наш человек при ГИБДД». Он поможет оформить все за час, оплата наличным после завершения всех процедур.

Решальщики с сайтов объявлений оценивают свои услуги от 1000 рублей, но оговариваются, что окончательный расчет будет после беседы. На сайтах таких фирм цены повыше: обменять права или поставить на учет машину стоит 6000 рублей. Если надо в день обращения – 7000 рублей.

Мы решили проверить, доступна ли эта услуга в Петербурге и обзвонили десяток фирм. Но, видимо, силовики хорошо поработали. В день, когда проходили обыски, не отозвался ни один телефон.