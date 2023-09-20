Открылась регистрация на конференцию «Больше чем обучение»

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Недавно объявили об открытии регистрации на VII конференцию об образовании и развитии человека в настоящем и будущем «Больше чем обучение», которая состоится 20 октября 2023 года. Мероприятие будет проводиться в уникальном смешанном формате, что предоставляет участникам возможность выбора между онлайн и очным участием в кампусе СберУниверситета. Онлайн-трансляция сессий конференции будет доступна бесплатно для всех желающих.

Главная конференция года будет посвящена вопросам эффективного взаимодействия человека с технологиями будущего. Эксперты обсудят, как в условиях технологического прогресса сохранить мыслительные и креативные способности, чему и как учить, чтобы стать человеком будущего уже сегодня, а также как технологии меняют сферу образования в целом и сделаем ли мы скачок благодаря развитию ИИ и нейросетей.

Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка. О том, как гармонично объединить потенциал естественного и искусственного интеллектов и как не допустить интеллектуальной деградации, пойдёт разговор с Александром Аузаном, деканом экономического факультета МГУ имени Ломоносова, Александром Капланом, психофизиологом, профессором биофака МГУ имени М. В. Ломоносова и писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

Программа конференции выстроена в логике трех тематических треков, каждый из которых будет представлен интерактивными сессиями и панельными дискуссиями: треки о технологиях, о человеке в мире технологий и о методологии разработки эффективного обучения.

Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.

Среди спикеров конференции будет доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев, директор Университета Банка России Андрей Афонин, старший управляющий директор Центра индустрии образования, Сбер Наталья Журавлева, вице-Президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково» Константин Паршин, генеральный директор EdTech-компании «Нетология» Марианна Снигирева, кандидат философских наук, вице-президент, директор управления исследований и инноваций блока «Технологии» Сбера Альберт Ефимов.

На площадке конференции будут представлены продукты и сервисы, полезные для образования. Среди них: нейросети GigaChat и Kandinsky, образовательный маркетплейс Edutoria и многие другие сервисы. В рамках конференции состоится конкурс среди EdTech-компаний. 12 проектов, которые пройдут отборочный тур, будут представлены на выставке EdTech-продуктов. Участникам будет предложена возможность принять участие в квестах и конкурсах с искусственным интеллектом, прослушать аудиоэкскурсии по территории кампуса СберУниверситета, а также познакомиться с онлайн-сервисом для разработки эффективного обучения «Лаборатория EduTech».

Участники очного формата конференции по предварительной записи смогут получить консультации о том, как запустить образовательную программу или улучшить существующую, как понять результативность обучения, как подобрать инструменты для образовательных задач и другие вопросы.