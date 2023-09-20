Депутаты Ленобласти рассказали о приоритетных законах в поддержку участников СВО

Депутаты используют все доступные социальные ресурсы в регионе, чтобы помочь участникам СВО и их семьям. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Сегодня региональные депутаты Ленобласти активно принимают законодательные акты для поддержки участников СВО. В период осенней сессии эта работа будет продолжена.

- Наша миссия - обеспечить надежную поддержку тем, кто защищает нас и наше будущее, - поделился спикер областного парламента Сергей Бебенин. - Мы используем все доступные социальные ресурсы в нашем регионе, чтобы помочь участникам СВО и их семьям. И работа в этом направлении будет продолжена. Мы на региональном уровне сразу чувствуем потребности людей и оперативно реагируем на них, и в виде законодательных решений и конечно, практической помощи.

Он добавил, что в ближайшее время будут внесены изменения в областной закон о бесплатном предоставлении участков для ветеранов боевых действий. Будет исключено требование о постоянном проживании на территории Ленинградской области для участников СВО, заключивших контракт с 1 июня 2023 года.

Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.

- Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа, - обратил внимание Андрей Турчак. - Те из них, кто исполняют свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят.

Как отмечает глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, текущая редакция КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу.