Оргкомитет подвел итоги народного интернет-голосования конкурса «Доверия потребителя»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Недавно стали известны итоги народного интернет-голосования конкурса «Доверия потребителя». Всего в 2023 году за 175 номинантов было отдано более 46 тысяч голосов.

«Доверие потребителя» - открытый независимый конкурс для социально-ориентированных компаний рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году он проводится в 16-й раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке правительств города и области. Призерами конкурса стали 59 участников, среди которых крупнейшие банки, управляющие и строительные компании, жилые комплексы, апарт-отели и проекты загородного домостроения.

Так, в результате голосования потребителей вышла в финал компания «Главстрой Санкт-Петербург» в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Кроме того, флагманский проект девелопера - квартал комфорт-класса жилого комплекса «Северная долина» - стал финалистом в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге», а управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» вошла в список призеров в номинации «Лучшая управляющая компаний Петербурга и Ленобласти».

Второй тур конкурса, анализ работы финалистов и конкурсной документации, завершится до конца октября и включит в себя исследование «тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и объезды жилых комплексов. Завершит второй этап заседание Экспертного совета, где финалисты выступят с презентациями своих компаний, жилых комплексов и проектов, а также ответят на вопросы экспертов. Победители будут названы на торжественной церемонии в феврале 2024 года.