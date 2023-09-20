За один день Сбер в Петербурге выдал 600 ипотечных кредитов

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В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Это абсолютный дневной рекорд. Жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам. 5,2 % выданных кредитов в этот день приходятся на Санкт-Петербург, это почти 600 ипотек.

Больше всего ипотечных кредитов было выдано по РФ по льготным программам (77,4%). На втором месте — кредиты на вторичное жилье (21,7%).

Так, по льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%).

С 20 сентября, выполняя Постановление Правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. Здесь также застройщики поделились уникальным рекордом: оформление ипотеки за 4 часа — от первичной консультации до выдачи кредита. Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам. В результате c 15 по 19 сентября нам удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов.

Больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области (7,5%), Краснодарском крае (5,8%), Москве (5,5%), Тюменской области и Санкт-Петербурге (по 5,2%). В десятку лидеров по доле выдач также вошли Свердловская область (5,1%), Республика Татарстан (4,1%), республика Башкортостан (4%), Новосибирская (3,1%) и Челябинская области (2,8%).

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