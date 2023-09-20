Ленобласть планирует муниципальную реформу

Как Ленобласть готовится к муниципальной реформе. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

47-й регион готовится к реформе - объединению муниципальных образований первого уровня в округа с единой администрацией и одним советом депутатов.

- Муниципальный округ - это тот же муниципальный район, в тех же границах, но без деления на городские и сельские поселения. Такая форма позволяет объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы и создать более эффективную систему управления, - комментирует председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. - В семи субъектах Северо-Запада такое объединение - уже состоявшийся факт. Теперь реформой заинтересовались и муниципалитеты Ленобласти.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

- Главная выгода - финансовая: формируется общий бюджет на весь округ, ликвидируются диспропорции, когда отдельные поселения не в состоянии профинансировать свои нужды. Сократятся затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления, - поясняет Лира Бурак. - На примере недавних проблемных ситуаций в Шлиссельбурге и в Горбунках, мы видим, что реформа такого рода назрела.

А именно: в Горбунковском сельском поселении в этом году сорвано выполнение программы «Комфортная городская среда», и это при том, что оно победило в федеральном конкурсе. Администрация отказалась от обустройства общественной территории в деревне Разбегаево, потому что нет средств на софинансирование.

В Шлиссельбурге судебные тяжбы в связи с банкротством муниципального предприятия привели к тому, что под угрозой срыва оказался отопительный сезон. А еще к 700-летию Шлиссельбурга планировалось реконструировать крупнейший социально значимый объект - стадион «Водник». В срок не уложились: администрация города затянула работу с исполнителями по устранению недостатков и согласованию изменений проекта. До аварийного состояния доведено здание бассейна. Восстановить его уже невозможно.

Подобных примеров множество. В их основе и финансовая несостоятельность многих поселений, и кадровый «голод», когда на должность главы администрации подбирают того, кто просто дал согласие.

ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА

1. Не придется ли за каждой справкой ездить в районный центр?

Нет, не придется. Вместо администраций будут созданы территориальные подразделения со значительным перечнем полномочий, включая работу с гражданами по текущим проблемным вопросам, взаимодействие с предприятиями и организациями, решение вопросов благоустройства территории, осуществление нотариальных действий.

2. Означает ли появление округов, что не останется больше сел, деревень, поселков, исчезнут льготы для сельской местности?

Ни в коем случае не означает. Изменения касаются только системы управления, статус населенных пунктов не изменится, все льготы, компенсации и другие меры соцподдержки сохранятся. Точно также как сохранятся без изменений адрес, прописка, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности.

3. Не окажутся ли жители оторванными от принятия решений по вопросам местного значения?

Учитывая, что представительный орган останется только на уровне муниципального округа, мы рассчитываем на усиление роли территориальных общественных советов, сельских старост, инициативных комиссий. Для этого в области успешно работает программа поддержки местных инициатив, выделяются значительные деньги (460 млн рублей ежегодно) на благоустройство общественных пространств, освещение улиц, обустройство спортивных и детских площадок и другие социально значимые проекты.

С получением статуса округа можно активнее участвовать в национальных проектах и программах. В округе появится возможность усилить профессионалами команды управленцев в конкретных сферах, например, в подготовке проектно-сметной документации для строительства социальных объектов. Это снизит процент отказов при участии в конкурсах или федеральных программах.

В целом, муниципальные округа - более совершенная и современная система местного самоуправления. Она лучше учитывает интересы жителей и позволяет исключить ситуации, когда у власти на уровне муниципалитета оказываются «случайные» люди, не обладающие для такой работы ни опытом, ни компетенцией.

СПРАВКА «КП»

Для создания муниципального округа, то есть преобразования муниципальных образований путем их объединения, в первую очередь необходима инициатива районного совета депутатов. Затем местными советами депутатов поселений принимается решение о проведении публичных слушаний и по их завершении депутатским корпусом поселения принимается решение о согласии или отказе на преобразование. В случае положительного решения местных советов депутатов инициатива районного совета депутатов о намерении создать муниципальный округ направляется в адрес губернатора. Следующим этапом готовится областной закон о преобразовании муниципальных образований, который рассматривается и принимается Законодательным собранием региона. Вступившим в силу закон считается после подписания и обнародования его губернатором.