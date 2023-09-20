Инновации, новые технологии и молодые учителя: Как и чему учат современных детей в Ленобласти

Разбираемся, как и чему учат современных детей в школах в Ленобласти. Фото: пресс-служба Ленобласти

БОЛЬШЕ ШКОЛ

В 2023-м в Ленинградской области на учебу отправилось более 200 тысяч школьников и 92 тысячи дошколят.

- В 2023 году область уже построила семь садиков и школ на 2300 мест. 1 сентября открылись две новые школы в Кудрово и Мурино, пять школ после реновации и капремонта в Волосовском, Волховском и Киришском районах, - сообщил накануне нового учебного года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще семь объектов образования. Среди них школа на 1175 мест в Кудрово, которая возводится по федеральной программе «Стимул». Сейчас специалисты подключают объект к электросетям и завершают благоустройство территории, чтобы ввести в эксплуатацию в сентябре. А вообще в 2023 году регион вышел на рекордные темпы строительства соцобъектов: одновременно в стройке на территории агломерации находится 13 детских садов и 13 школ. Это современные, а порой уникальные образовательные учреждения.

Для строительства новых школ 47-й регион привлекает не только деньги из своей казны, но и помощь от инвесторов. Фото: пресс-служба Ленобласти

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Удобные парты и стулья, в кабинетах физики и химии современное оборудование на каждого - сражаться за него и пользоваться по очереди теперь не надо. В кабинетах труда у девочек - настоящая кухня, такая не у каждого в квартире есть, у мальчиков - с десяток станков, чтобы не только табуретки могли соорудить. Современные школы разительно отличаются от тех, что строили раньше. И к строительству, и к наполнению таких объектов подходят с креативом, ведь в нынешних общеобразовательных учреждениях растет и учится поколение будущего.

Для возведения новых образовательных учреждений правительство Ленинградской области задействует бюджетное финансирование и привлекает частных инвесторов. Главное, чтобы построенные школы во всех отношениях были современными. К примеру, Муринская средняя общеобразовательная школа № 6 оборудована специальными классами труда и шитья, физики, химии, биологии и информатики. Для спортивных занятий здесь открыто три спортивных зала с тренерскими и душевыми, а для концертов и общих собраний - актовый зал на 763 места.

Школа № 3 на 1 тысячу мест в Кудрово состоит из двух блоков. В основной части оборудованы учебные классы, в том числе кабинет черчения, зал эстетического воспитания и лабораторные кабинеты, во втором блоке - спортивная и обеденная зоны. В школе есть библиотека, медицинский пункт со стоматологическим кабинетом и зрительный зал со сценой. Также для ребят предусмотрена физкультурно-спортивная зона с баскетбольной и волейбольной площадками, зоной для подвижных игр и гимнастики, поле для мини-футбола, беговая дорожка на 200 м, площадка для настольного тенниса и место для прыжков в длину.

В новом учебном году детей в Ленобласти учат 368 новых молодых педагогов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Споры о том, какой учитель лучше - молодой специалист или педагог с многолетним стажем, не утихают. Истина, как всегда, посередине: молодость и опыт должны идти рука об руку, только тогда образовательный процесс будет полноценным. Кстати, в новых школах Мурино и Кудрово молодых учителей довольно много. Впрочем, так и должно быть, ведь и сами жилые районы молодые.

- Нужно, чтобы молодыми педагогами руководили опытные коллеги, завучи, учителя. Именно сочетание мудрости и опыта с одной стороны, и молодости с задором с другой даст новый импульс образованию в Ленинградской области, - считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - В учебный год наш регион вошел с новыми школами и современными образовательными пространствами. В Год Команды Знаний, Год педагога и наставника мы повышаем престиж профессии учителя, преподавателя, возвращаем в школы и вузы важные задачи не только по образованию, но и по воспитанию молодого поколения ленинградцев.

В новом учебном году в систему образования региона пришли 368 молодых педагогов, что на 21 процент больше, чем в прошлом году. По программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приехали 7 человек, которые будут обучать ребят в сельских школах Волосовского, Волховского, Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского районов.

Некоторые родители считают, что молодые учителя лучше владеют различными современными технологиями. Но тут все зависит от желания педагога учиться самому, ведь мир меняется так стремительно, что даже молодым нужно постоянно развиваться. Так что возраст - вовсе не показатель «чайниковости» в новых технологиях. А вообще не так важен возраст преподавателя, главное, чтобы он был хорошим человеком и профессионалом, и таких учителей в областных школах много.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путь к успеху школьников-ленинградцев

- Мой сын стал кванторианцем!

- Да? И мой! Выбрал космоквантум, хотя наноквантум ему тоже понравился.

Такой диалог вполне мог бы стать частью научно-фантастического романа, но может и реально прозвучать на улице любого областного центра России. «Кванториумы», детские технопарки, - это новый формат дополнительного образования. Сегодня благодаря национальному проекту «Образование» открываются сотни новых центров дополнительного образования, где дети занимаются бесплатно и развивают свои таланты и в первую очередь по тем направлениям, которые связаны с научно-техническим творчеством, современными технологиями и IT-сферой. В Ленинградской области 1 сентября торжественно открылись 22 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» на базе муринской школы № 3, новые мастерские в Приморской школе-интернате, центр цифрового образования «IT-куб» на базе Инженерно-технологической школы Ломоносовского района. Здесь школьники бесплатно занимаются по перспективным и востребованным направлениям. Заработали 20 компьютерных классов, оснащенных современным цифровым оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды, и 14 отремонтированных спортивных залов.

КСТАТИ

Учимся сами и помогаем другим

Ленинградские строители восстанавливают школу № 15 и лицей информационных технологий в Енакиево.

В прошлом году Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиево в Донбассе и с тех пор регулярно помогает городу-побратиму. Летом строители приступили к ремонту образовательных учреждений, пострадавших от артобстрелов. В лицее завершен подготовительный этап восстановления, строители приступили к установке новых окон с откосами и к прокладке сетей водоснабжения в учебном корпусе. В школе № 15 изначально планировалось сделать ремонт окон, кухни и столовой, но в итоге список работ расширился: сейчас специалисты решили провести ремонт холла, санузлов, кровли, спортивного и актового залов, устранить дефекты ливневки.

- Опыт Ленобласти - делать сразу все и добросовестно, чтобы потом не возвращаться к объекту годы. Рекомендовал главе города Роману Храменкову так организовать учебный процесс в школе, чтобы дать возможность строителям продолжать работу либо временно перераспределить учеников в другие школы. Дальше в планах кровли, новые окна и освещение для всех садиков и школ агломерации Енакиево, - прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Заказчиком восстановительных работ выступает Управление строительства Ленинградской области, оно же контролирует качество ремонта.