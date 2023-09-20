Вернуть запах путешествий и уметь удивлять: Как будут развивать внутренний туризм в Ленобласти

Туристические маршруты Ленобласти радуют разнообразием, креатив налицо, а свежих идей становится все больше. И это только начало! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туриндустрия Ленинградской области выходит на новый уровень. Благодаря развитию инфраструктуры, появлению новых форматов отдыха, благоустройству общественных пространств жители нашей страны все чаще решают провести отпуск в России, а именно - на территории Ленобласти. Об этом говорили на прошедшем в Луге Межрегиональном молодежном форуме «Ладога», который в 2023 году собрал 750 активистов со всей России. За шесть дней они погрузились в сферу внутреннего туризма и разработали новые турпродукты, которые сделают путешествия по России еще более интересными и доступными.

КРЕАТИВИТЬ «ПО-ЧЕРНОМУ»

Внутренний туризм в нашей стране активно развивается, и многие россияне уже знают фишки и особенности отдыха в разных регионах. Посмотреть северное сияние в Мурманской области, насладиться неповторимыми красотами Карелии, побывать на фестивале «Корюшка идет» в Старой Ладоге или в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге едут со всей России. И это мы перечислили только то, что на слуху, а ведь есть еще масса мест, где можно провести время интересно и с пользой. Большую роль в популяризации внутреннего туризма сыграл межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России». Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические населенные пункты Северо-Запада России.

Межрегиональный молодежный форум «Ладога» собрал 750 активистов со всей России. Фото: правительство Ленобласти

В этом году участники форума «Ладога» изготовили арт-объекты, демонстрирующие уникальность всех субъектов Северо-Запада, и подготовили выставку-презентацию территорий, которые они представляют на форуме.

- Это стало модно - путешествовать по стране. Не только по крупным городам, но там, где есть что-то интересное: горы, сплавы по рекам, встреча с медведем, древние фрески. От форума я хочу получить креативные идеи, при этом вы можете креативить по-черному - давать любые идеи. Иногда идея, которую мы отвергаем сегодня, может взлететь завтра, - обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко к участникам форума «Ладога».

И ребята не подвели - представили проекты по семи направлениям: аудиогид по городам «Серебряного ожерелья», проект пешей экскурсии по Петрозаводску «От завода до храма: путь души», мотофестиваль «Шустрая Белка», иммерсивный sup-спектакль в Старой Руссе, гастрономический фестиваль северорусской кухни «Морошка». Всего же участниками было разработано 48 туристических маршрутов и коммуникационных стратегий по продвижению проектов.

В Ленобласти есть на что посмотреть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я хочу пожелать, чтобы вы не останавливались на том, что создали, чтобы вы приехали к себе в регионы и предложили реализовать это, чтобы вы подумали, как из этого возможно сделать бизнес, как развить свою собственную территорию и привлечь на нее туристов, сделать там рабочие места, - добавила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

ТУРИСТАМ НАДО ДЕЛИТЬСЯ

Были у молодежи и нестандартные предложения - сделать центром столицы молодежи Ленобласти в 2024 году не какой-нибудь город, а поселок Лосево. На первый взгляд уровень не тот, но, если вспомнить про пороги, турбазы, бардовские фестивали и турслеты, то почему бы и не подумать об этом?

- Задача региональных властей не упустить эти идеи, вовремя подхватить их и развить, ведь нам нужно не конкурировать друг с другом, а «делиться туристом». Управленцы по-разному видят развитие туризма, взгляд замылен, а молодежь способна предложить новые направления развития этой сферы, - считает Александр Дрозденко.

Выборг все еще удивляет даже завсегдатаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ПОТЕНЦИАЛ - РАЗВИВАТЬ

Национальный туристский проект «Серебряное ожерелье» стартовал в 2012 году. Маршруты объединяют исторические города, поселения, известные памятники культурного наследия России, а также уникальные природные объекты СЗФО.

- Мы понимаем, что во многом развитие туризма зависит от продвижения единого бренда Северо-Запада, каким является «Серебряное ожерелье». Это возможность для регионов делиться туристическим потоком друг с другом, что сегодня, например, происходит между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. По итогам 2022 года туристический поток Ленинградской области составил 6 млн человек - за последние 5 лет он увеличился в два раза. В объединении туристических потоков в рамках единого маршрута «Серебряное ожерелье» огромный потенциал, - уверен Александр Дрозденко.

Чтобы этот потенциал реализовать, нужно от привлечения все большего числа туристов переходить к качеству и составу услуг, которые регион может предоставить гостям. Например, усиливать маршрутные связи между регионами в рамках проекта путем развития мультимодального транспортного сообщения. А для этого нужно продолжить работу по развитию железнодорожного сообщения, придорожной инфраструктуры, сети региональных воздушных перевозок и водных маршрутов по регионам Северо-Запада.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ЭМОЦИИ

Наиболее перспективные направления проекта «Серебряное ожерелье России» - маршруты по местам Александра Невского, Петра Первого, Дорога жизни и круизные маршруты. Их надо развивать и продвигать в первую очередь, тем более уже есть наглядные примеры и успешный опыт того, как это можно делать.

- Для нас было важно, чтобы проект «Серебряное ожерелье России» оттолкнулся от правильной точки. Ею стала Старая Ладога - это наполненное место. Сегодня это небольшое село, где два монастыря, больше десятка храмов, крепость, которая принимала Рюрика и Олега. Церковь Святого Георгия, где Александр Невский освящал свой меч и откуда пошел биться со шведами. С одной стороны, все это веет стариной, великой историей, а с другой - сумасшедшей энергетикой. Старая Ладога зазвучала. Она получила деньги на реставрацию монастырей из федерального бюджета, лучше стали дороги, и главное - сегодня все на Северо-Западе узнали, что такое «Серебряное ожерелье России», - рассказал Александр Дрозденко.

Впрочем, для продвижения многих туристических маршрутов Ленобласти нужны не только государственная поддержка и финансовые инструменты. Важны эмоции.

- Мы забыли запах путешествий: свежескошенной травы, цветов, фермы, полыни, дымка от бани, который ударяет в нос, - поделился своими воспоминаниями глава региона.

При таком комплексном подходе Северо-Запад может стать примером качественных изменений и прорывного роста в сфере туризма и индустрии гостеприимства.