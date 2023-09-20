Самый массовый, открытый и окружной: Чем запомнился Гражданский форум Ленобласти

С 12 по 15 сентября на территории курорта «Игора» в Приозерском районе прошел региональный Гражданский форум. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

В любом краю неравнодушные люди на вес золота. Особенно много их живет в Ленинградской области, где каждый год проходит региональный Гражданский форум. В этот раз мероприятие проходило с 12 по 15 сентября на территории курорта «Игора» в Приозерском районе. Рассказываем о самых интересных моментах.

На мероприятие съехалось около 300 человек. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

МЕСТО ДЛЯ ДИАЛОГА

Основная идея форума - консолидация представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), инициативных групп, государственных структур и бизнеса для совместной разработки и реализации социальных проектов.

На церемонии открытия к участникам обратилась председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

В этот раз собрание неравнодушных прошло еще более торжественно и масштабно. На мероприятие съехалось около 300 человек. Среди них - активные участники «Команды 47», представители социально ориентированных НКО, члены Госдумы России, правительства Ленобласти и Приозерского района. Все вместе они участвовали в дискуссиях, тренингах, обменивались опытом и просто общались.

- Готовиться к этой встрече мы начали на следующий день, после того как завершился форум 2022 года, - обратилась к участникам председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен на церемонии открытия форума. - Спасибо, что вы остаетесь в некоммерческом секторе, не боитесь социальной инициативы и поддержали нашу идею принести практическую пользу от нашей работы Приозерскому району, на территории которого проходит форум. Очень в вас верим и будем помогать во время реализации ваших проектов на территории муниципальных образований.

По словам Александра Дрозденко, форум - хорошая, авторитетная, площадка для обсуждения общественных инициатив. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

В 2023 году форум стал не только самым массовым за всю историю, но и окружным - его поддержал полномочный представитель президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан.

- Гражданский форум - это такая хорошая авторитетная площадка для обсуждения общественных инициатив, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Здесь подбирается пул профессионалов, которые могут дать оценку реализованным проектам, поспорить друг с другом, указать на плюсы и минусы, а главное - это место встречи региональной власти с НКО, место для диалога, который помогает найти точки взаимопонимания.

Большой интерес гостей привлек семинар-совещание по развитию государственной поддержки социально ориентированных НКО Ленинградской области. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА

Большой интерес гостей привлек семинар-совещание по развитию государственной поддержки социально ориентированных НКО Ленинградской области. Впервые на площадке Гражданского форума Ленинградской области состоялся диалог между представителями НКО, аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, Фонда президентских грантов, образовательных организаций и администрации региона. На встрече обменялись лучшими способами совместного решения проблем, чтобы развивать социальные инициативы и эффективно сотрудничать между собой.

Для решения одной из проблем жителей и территории конкретного поселения Приозерского района была закреплена одна из 14 команд. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Оценив навыки взаимодействия региональной власти с местными некоммерческими организациями, главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Угрюмов предложил подумать над тем, чтобы сделать семинар-совещание ежегодным и масштабировать его до окружного.

- При всем внимании, которое государство уделяет развитию НКО, не все органы власти пока определили это направление как стержневое, - сказал Владимир Угрюмов. - Мы благодарны Фонду президентских грантов, органам местного самоуправления, которые являются соседями и партнерами своим НКО, однако многим из них еще не хватает внутренней политики по взаимодействию с НКО, которые существуют на территории муниципального образования. Из-за отсутствия тесной связи между ними не всегда содержательная сторона проектов жестко коррелирует с повесткой, которая действует на конкретной территории. Было бы полезно регулярно собираться с представителями региональных НКО на семинар для дискуссий и выработки общих подходов, которые потом можно будет представить на федеральный уровень и донести до местных администраций.

Гости отметили, что благодаря подобным мероприятиям с каждым годом в Ленинградской области становится все больше добра. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

ПАРАД ДОБРЫХ ДЕЛ

Важным событием форумной программы стала разработка социальных проектов для Приозерского района. Для решения одной из проблем жителей и территории конкретного поселения была закреплена одна из 14 команд. Вместе с экспертами и представителями администраций они в реальном времени разработали и представили свои инициативы. На следующий день пришло время реализовывать свои проекты по району. Результаты кропотливой работы показали жюри, в которое вошли депутат Государственной думы России Светлана Журова, глава Приозерского района Александр Соклаков, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова и другие эксперты. Во главе комиссии встал губернатор Александр Дрозденко.

Во главе жюри встал губернатор Александр Дрозденко. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Судьи оценивали вовлеченность в проект органов местного самоуправления и местных жителей, а также подготовительную часть.

- Наш социальный проект родился из предложения местных жителей создать у себя несколько экотроп, - рассказал один из создателей проекта «Петровские тропы» Павел Прокофьев. - Мы подхватили эту идею, добились поддержки местных властей, создали рабочую группу, концепцию, персонажей - символов троп и многое другое. Уверен, что этот замысел принесет пользу всем слоям местного населения и туристам.

Судьи оценивали вовлеченность в проект органов местного самоуправления и местных жителей, а также подготовительную часть. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

В завершении форума гости отметили, что благодаря подобным мероприятиям с каждым годом в Ленинградской области становится все больше добра.

Команды в реальном времени разработали и представили свои инициативы. Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

ПРОЕКТЫ КОМАНД ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА:

- «Фестиваль энтузиастов» (1-е место)

Семинар для местной молодежи по созданию и организации работы Молодежного актива. Подготовка и проведение ребятами Фестиваля энтузиастов с обучением катанию на скейтбордах.

- «Алеша» сегодня» (2-е место)

Благоустройство территории вокруг памятника «Алеша»: высадка гортензий и открытие оцифрованного инфообъекта.

- «Турнавигатор по Приозерскому городскому поселению» (3-е место)

Проект поможет развить туристические объекты в районе, увеличить поток туристов, а также создать потенциальные рабочие места для молодежи.

- Ярмарка профессий «День будущего»

Мероприятие в формате современной модели профориентации, где можно пройти тест на выбор будущего занятия, а также послушать спикеров, посмотреть ролики и презентации о профессиях.

- ГРОМфест

Праздник в формате «свои для своих». Ярмарка товаров, сделанных местными жителями, мастер-классы и развлечения для детей и взрослых, мобильная краеведческая выставка, конкурс на лучший яблочный пирог, выступление коллективов.

- Фестиваль активностей «Третий возраст - новые возможности»

Фестиваль досуга для людей старшего возраста, в который вовлекут активных жителей поселения для развития разных направлений деятельности.

- Слет общественных инициатив

На слете будет представлен обзор успешных практик общественных инициатив. После этого во время круглого стола будет разработан проект культурных мероприятий.

- Арт-объект «Мельниковская скамья»

Создание функционального арт-объекта совместно с местными жителями для расширения досуговых мест и увеличения туристической привлекательности Мельниковского поселения.

- Круглый стол «Усы, лапы, хвост»

Проект для налаживания взаимодействия администрации и активных местных зооволонтеров.

- «Петровские тропы»

Разработка концепции развития экотроп, чтобы сделать Петровское сельское поселение более привлекательным для развития бизнеса, туристов и местных жителей.

- «Серебряные тропы в Раздолье»

Обучение технике и методике скандинавской ходьбы, обустройство маршрутов и объединение всех заинтересованных в здоровом образе жизни

- «Капля за каплей»

Расчистка и обустройство пространства родника в Ромашкинском сельском поселении

- «Закопай конфликт - посади дерево»

Проект по обучению подростков экологичной коммуникации и навыку решения конфликтов с вовлечением учителей и родителей.

- Клуб «Семья солдата»

Объединение семей участников СВО через мероприятия, позволяющие всем полезно и интересно провести время, переключиться, узнать друг друга, сформировать приятные семейные воспоминания.