Власти Петербурга выделили 284 млрд рублей на развитие транспорта, но это не ускорит стройку метро, а проездные снова подорожают

На строительство метро в Петербурге потратят 30 миллиардов рублей в 2024 году. Фото: t.me/korabelnikov_a

Бюджет Петербурга скоро опубликуют для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Как заявил вице-губернатор Алексей Корабельников на встрече с журналистами в «Невской ратуши» 20 сентября, статьи расходов в главном финансовом документе составят четыре триллиона рублей. Главной тратой станет развитие транспортного блока: только на строительство метро выделят порядка 30 миллиардов рублей из 284.

– Стабильность доходов позволяет уверенно планировать расходную составляющую, а также погружать в проект бюджета все поручения президента и губернатора. Порядка 30 миллиардов рублей выделили на строительство метро. Мы делаем все возможное для открытия новых станций в следующем году, – заявил чиновник в беседе с журналистами.

Однако он уточнил, что реальный ввод в эксплуатацию новых станций подземки зависит от исполнителей. Со слов Корабельникова, пока что ни о каких отклонениях от плана они не сообщали.

Как отметил чиновник, неизбежно и подорожание проезда на 4,9 процента. Увеличится стоимость, как и сообщалось во время нулевых чтений, в соответсвии с инфляцией.

Вице-губернатор также добавил, что город будет вкладываться в развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан и доступное жилье для них. На эти цели в 2024 году уже заложили порядка 16 миллиардов рублей.

Как отметила присутствовавшая на встрече председатель комитета по финансам Северной столицы Светлана Енилина, в городе сохранится структура доходов. Больше 90 процентов от общего объема составят налоговые платежи. А в ближайшие три года в городскую казну будет поступать около одного триллиона рублей за счет поступлений от доходов физических лиц и прибыли организаций.