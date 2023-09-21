Подсветку зажгли на маяках «Кроншлота» впервые за 319 лет

Маяки «Кроншлота» подсветят более 500 фонарей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впервые за 319 лет на маяках «Кроншлота» зажгли подсветку. Тестирование световых схем для первого форта Кронштадта прошло 19 сентября. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

- «Подсветили» Николаевскую батарею и маяки, выбрали правильную яркость и направления света, чтобы подчеркнуть всю красоту и монументальность строений «Кроншлота», - добавила она.

В планах установить более 500 световых точек по периметру форта. Когда их подключат к электросетям по постоянной схеме, появится возможность зажигать все огни сразу.

- После этого «Кроншлот» «заиграет» как никогда прежде, - отметила Ксения Шойгу.

Она добавила, что вместе с работами по установке подсветок, специалисты также продолжают восстанавливать исторических облик зданий форта.