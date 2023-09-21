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Общество21 сентября 2023 6:46

Подсветку зажгли на маяках «Кроншлота» впервые за 319 лет

По периметру форта установят более 500 световых точек, которые будут подчеркивать красоту строений
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Маяки «Кроншлота» подсветят более 500 фонарей.

Маяки «Кроншлота» подсветят более 500 фонарей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впервые за 319 лет на маяках «Кроншлота» зажгли подсветку. Тестирование световых схем для первого форта Кронштадта прошло 19 сентября. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

- «Подсветили» Николаевскую батарею и маяки, выбрали правильную яркость и направления света, чтобы подчеркнуть всю красоту и монументальность строений «Кроншлота», - добавила она.

В планах установить более 500 световых точек по периметру форта. Когда их подключат к электросетям по постоянной схеме, появится возможность зажигать все огни сразу.

- После этого «Кроншлот» «заиграет» как никогда прежде, - отметила Ксения Шойгу.

Она добавила, что вместе с работами по установке подсветок, специалисты также продолжают восстанавливать исторических облик зданий форта.

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